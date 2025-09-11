Es tendencia:
No sólo le tocarán la convocatoria: Fedefútbol pone otra condición que el Piojo Herrera no quería y puede marcar su final como DT de Costa Rica

Después de dos empates seguidos en las Eliminatorias, la Federación tomará una serie de decisiones en la continuidad del Piojo Herrera.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Piojo está en duda tras no conseguir los resultados.
© FCRFEl Piojo está en duda tras no conseguir los resultados.

Miguel Herrera está pasando por su peor momento desde su llegada a la Selección de Costa Rica. En los partidos más importantes camino al Mundial 2026, La Sele no pudo ganar ninguno de los dos juegos que tuvo en el inicio de las Eliminatorias. Fue empate ante Nicaragua como visitante y contra Haití de local.

Hasta ahora, Costa Rica no estaría clasificando ni siquiera al repechaje. Por estos resultados, el técnico mexicano está en duda y será evaluado por la Fedefútbol, además de que intervendrán en las convocatorias para ayudarlo en los nombres.

La otra condición que Costa Rica le impondrá a Miguel Herrera

Por si fuera poco, los directivos le impondrán una condición que en su momento el propio entrenador había rechazado cuando se lo preguntaron. Según la información que aportó el periodista Fabián Borbón, “es un hecho que va a tener un asistente técnico del medio nacional“.

"Tiene todos los argumentos": postulan a reconocido DT extranjero como posible reemplazante de Miguel Herrera en Costa Rica

“Tiene todos los argumentos”: postulan a reconocido DT extranjero como posible reemplazante de Miguel Herrera en Costa Rica

Tiempo atrás, luego de la salida de Paulo Wanchope de Saprissa, le consultaron al Piojo Herrera si lo iba a volver a tener en su cuerpo técnico. “La situación de Wanchope es lamentable. Es un tipo extraordinario, que trabaja muy bien; tiene esta situación desafortunada. Estamos completos, estamos bien ahorita”, descartó el entrenador sobre sumar un asistente a su equipo de trabajo.

Ahora, con la soga al cuello y sin margen para dejar puntos atrás, la Fedefútbol colocará a un nuevo ayudante para el cuerpo técnico de La Sele. Todavía no hay nombres, pero la decisión ya está tomada.

"Jeaustin Campos es mi candidato": Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar mientras definen su futuro en Costa Rica

“Jeaustin Campos es mi candidato”: Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar mientras definen su futuro en Costa Rica

A esta hora, Miguel es el técnico, pero también en la federación son conscientes de que hay que darle un golpe de timón a lo que está sucediendo. Al tener claro esto, se abre la opción de un cambio en el cuerpo técnico. Tendrá una decisión lo antes posible“, confirmó el periodista en Seguimos.

