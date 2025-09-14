Osael Maroto escucha el mensaje que señala al reemplazo del Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026: “Todos sabemos quién es”

La Selección de Costa Rica se encuentra al borde de un escenario crítico que amenaza con destruir la ilusión de todo un país camino a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Tras los empates frente a Nicaragua en Managua y contra Haití en San José, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera deberá visitar a Honduras en el siempre intimidante Estadio Francisco Morazán con la obligación de ganar para no comprometer aún más el sueño mundialista.

En este panorama tan tenso, el entrenador mexicano ha quedado en el ojo de la tormenta. Críticas y cuestionamientos a su continuidad se multiplican, y las voces de experiencia dentro del fútbol nacional ya empiezan a sugerir alternativas.

“Todos sabemos quién es”

Entre los nombres que se sumaron a esta corriente crítica aparece Robert Garbanzo, actual gerente deportivo de Guadalupe FC y ex integrante del Comité Técnico de Fedefútbol que llevó a Costa Rica a Qatar 2022 cuando la clasificación parecía imposible.

Garbanzo no dudó en poner sobre la mesa la posibilidad de reemplazar al Piojo antes de que termine la eliminatoria, e incluso fue contundente a la hora de señalar quién debería ocupar ese puesto.

Robert Garbanzo habló sobre la posibilidad de reemplazar al Piojo Herrera.

“Para mí, si estamos pensando en una persona tiene que ser un tico… y todos sabemos quién es ese tico”, lanzó Garbanzo en la previa del partido entre Guadalupe y Saprissa. Acto seguido, añadió: “Hay dos en realidad, uno en otro país de Centroamérica y el otro está acá”.

¿Quiénes son los candidatos de Robert Garbanzo?

En los estudios de Teletica coincidieron: los dos nombres a los que aludía Garbanzo son Hernán Medford, actual técnico del Club Sport Herediano, y Jeaustin Campos, quien dirige al Real España de Honduras.

Incluso Campos, en los últimos días, reconoció públicamente que podría dejar su puesto en Honduras si la Selección de Costa Rica lo buscara. “A nivel de selección me dieron la derecha para poder irme. No tendría ningún problema en salir”, afirmó.

Por ahora, Osael Maroto se aferra a la decisión de sostener al Piojo Herrera, al menos hasta la próxima fecha FIFA. Sin embargo, si los resultados no aparecen de inmediato, los jerarcas del fútbol nacional podrían verse obligados a tomar una decisión drástica para evitar una catástrofe rumbo al Mundial 2026.