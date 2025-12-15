Regresa a Herediano: Jafet Soto cierra el fichaje de un surgido en Saprissa y con pasado mundialista en La Sele

Tras un Apertura 2025 muy por debajo de las expectativas, en Herediano ya se mueven con rapidez para rearmar el plantel de cara a la próxima temporada. El golpe de quedar fuera de las instancias finales aceleró decisiones deportivas importantes y Jafet Soto, como hombre fuerte del proyecto, comenzó a ajustar piezas con el objetivo de devolver al Team al protagonismo que exige su historia.

Con salidas confirmadas y otras por definirse, el club florense apunta a reforzarse con jugadores que conozcan la casa, el medio local y la presión de pelear títulos. En ese contexto, la dirigencia prioriza perfiles con experiencia comprobada y roce internacional, capaces de aportar liderazgo inmediato dentro y fuera de la cancha.

¿Cuál es el regreso que logró Jafet Soto para Herediano?

Bajo ese escenario, Herediano cerró el regreso de un futbolista que ya sabe lo que es vestir la camiseta rojiamarilla y que además cuenta con pasado mundialista con la Selección Nacional. Se trata de Keysher Fuller, lateral derecho surgido en Saprissa, quien volverá al Team tras su paso más reciente por el Municipal Liberia.

Fuller viene de disputar 19 partidos en este semestre con los pamperos, en los que aportó un gol y una asistencia, consolidándose como una pieza habitual en el once. Su rendimiento, sumado a su experiencia internacional, incluida su participación en una Copa del Mundo con Costa Rica, terminó de convencer a Jafet Soto de ir nuevamente por él.

El defensor ya había tenido un ciclo en Herediano durante el 2024, luego pasó por Cartaginés y ahora regresa a Florencia con la misión de fortalecer una zona que el club considera prioritaria para el próximo torneo. En el Team confían en que su conocimiento del medio y su recorrido le permitirán adaptarse rápidamente y convertirse en una solución inmediata.

Publicidad

Publicidad

ver también Entre Saprissa, Alajuelense y Herediano: figura de Cartaginés recibe la oferta de un grande de Costa Rica para 2026

Así, Herediano empieza a mover fichas con nombres conocidos, apostando a la experiencia y a la memoria competitiva como parte del plan para dejar atrás el mal semestre y volver a pelear arriba en el campeonato nacional.