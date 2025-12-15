Premios The Best: los centroamericanos nominados al Puskás

El Premio Puskás, entregado en la ceremonia de The Best, es el reconocimiento de FIFA al gol más espectacular del año. Y desde 2024 dejó de ser un premio “único” para pasar a dividirse por rama: el Puskás premia el mejor tanto del fútbol masculino, mientras que el nuevo Premio Marta —bautizado así en homenaje a la leyenda brasileña— distingue la mejor diana del fútbol femenino.

Por eso, cada vez que aparece un representante de Centroamérica entre los candidatos se vive como un hito. Son pocos los casos en la historia, con Costa Rica y Honduras como protagonistas. Pero todos, claramente, tuvieron algo en común: un gol imposible de ignorar para el mundo.

Esteban Ramírez (Costa Rica): nominado al Puskás 2015

El ex mediocampista de Herediano, Esteban Ramírez, fue incluido entre los candidatos al Puskás gracias a su golazo en la remontada 3-2 ante Saprissa del 2 de noviembre de 2014: control orientado y definición de volea al ángulo en el clásico. Una acción que explotó el Estadio Rosabal Cordero y quedó grabada a fuego en el inconsciente del fútbol costarricense.

Shirley Cruz (Costa Rica): nominada al Puskás 2020

La histórica volante costarricense Shirley Cruz también llevó a Centroamérica al radar mundial con un verdadero misil que data del 28 de enero de 2020: una gran volea tras un tiro de esquina en la histórica goleada 6-1 de Costa Rica ante Panamá por el Clasificatorio Olímpico de la Concacaf. En ese momento no existía aún el Premio Marta.

Michaell Chirinos (Honduras) – nominado al Puskás 2024

El delantero hondureño Michaell Chirinos se convirtió en noticia regional al meterse en la lista del Puskás 2024 con su gol de volea, que sirvió para abrir el marcador en la derrota 3-1 de Honduras ante Costa Rica por el repechaje de la Concacaf Nations League y el boleto a la Copa América.

Una jugada que la FIFA describió como candidata por sí sola. Y se volvió todavía más especial por la asistencia de taco de Jerry Bengtson. Detalle no menor: en la portería estaba un tal Keylor Navas.

The Best 2025: finalistas a los premios Puskás y Marta

