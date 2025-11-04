Se queda sin equipo: un legionario de Costa Rica enciende las alarmas del Piojo Herrera en la recta final rumbo al Mundial 2026

Mientras el entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, trabaja con los 25 jugadores del medio local que eligió para el microciclo que se realiza en el Proyecto Goal de la Fedefútbol, y al mismo tiempo define la lista final de convocados de cara a la etapa decisiva de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, uno de los legionarios que suele ser parte de sus llamados vive una situación preocupante en el extranjero.

Se trata de Julio Cascante, defensor central de 32 años y 1,85 metros que milita en el Austin FC de la MLS, pero que podría estar muy cerca de quedarse sin equipo.

¿Cascante se despide de Texas?

El zaguero limonense, que fue titular en el empate 3-3 de La Sele ante Haití por la segunda jornada del Grupo C, tiene contrato con los texanos hasta fin de año, y todo apunta a que la directiva no renovará su vínculo.

“Julio Cascante probablemente salga de Austin FC. El club tiene la opción de extender un año más su contrato, pero a hoy es difícil”, anunció este martes el periodista Kevin Jiméne a través de sus redes sociales.

Así, el destino del legionario tico parece inclinarse hacia el draft de la MLS, un proceso mediante el cual los clubes estadounidenses tienen prioridad para negociar con jugadores en esta situación antes de que queden como agentes libres y puedan fichar en otra liga.

Los números de Cascante en Austin FC

En la presente temporada, Cascante tuvo participación en 15 de los 36 partidos disputados por Austin FC, sumando 9 titularidades. En total, desde su llegada en 2021 proveniente del Portland Timbers, acumula 141 encuentros, 9 goles y 5 asistencias con la camiseta verde.

La incertidumbre sobre su futuro no pasa desapercibida para Miguel Herrera, que necesita a sus jugadores en ritmo competitivo para los duelos clave ante Haití (13 de noviembre en Curazao) y Honduras (18 de noviembre en San José).