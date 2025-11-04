Perdonado por la FIFA: Isaac Badilla recibe la noticia que llena de alivio a Costa Rica tras su expulsión en el Mundial Sub-17

La peor noticia que recibió la Selección de Costa Rica en su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar fue, sin dudas, la expulsión de Isaac Badilla durante el empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos.

El juvenil de 17 años, quien ya ha acumula varios partidos en el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense, vio la tarjeta roja al minuto 30 luego de cortar con falta un contragolpe rival, en una jugada en la que la Tricolor había quedado muy mal parada tras una pelota parada a favor.

La FIFA ya tomó su decisión

Muchos temían que la expulsión significara el fin de su participación en la fase de grupos, pero la FIFA ya definió el castigo, y las noticias son alentadoras. No todas las rojas directas implican una suspensión de dos partidos, y el caso de Badilla terminó siendo uno de esos.

Según informó este martes el diario La Nación, “la FIFA ya le comunicó a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) que el jugador deberá purgar un solo partido de suspensión por esa tarjeta roja”.

Isaac Badilla no se perderá toda la fase de grupos (X).

De esta forma, Badilla quedará inhabilitado únicamente para el partido de este jueves 6 ante Senegal (9:45 a. m., hora tica), pero podrá regresar el próximo domingo 9 frente a Croacia (8:45 a. m.), siempre y cuando el técnico Rándall Row decida incluirlo.

Badilla no baja los brazos

Antes de que se conociera la decisión del ente que rige el fútbol internacional, el propio Isaac Badilla compartió un mensaje en sus redes sociales que conmovió a muchos aficionados.

El mensaje del juvenil manudo (Instagram):

En una historia de Instagram, el joven futbolista escribió: “Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura, pero en cada caída hay una lección de Dios. Hoy toca levantar cabeza, aprender de lo vivido y seguir dejándolo todo por este sueño“.