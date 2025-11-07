Primero Randall Leal y ahora esta figura: Saprissa pelea por cerrar un fichaje directo desde la MLS

El Deportivo Saprissa sigue dando que hablar en el mercado de fichajes. Después de que la aparición de Randall Leal en los entrenamientos del club generara un sinfín de rumores sobre un posible regreso, la verdad terminó siendo diferente: el atacante solo se encuentra en Tibás para mantenerse en forma, ya que su futuro continúa ligado a la MLS, donde aún tiene contrato con el DC United.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta al mercado estadounidense, el Saprissa ahora pone la mira en otro jugador que milita en la MLS, uno con pasado en el fútbol costarricense y trayectoria destacada en el extranjero: Julio Cascante, actual defensor del Austin FC.

Según trascendió en las últimas horas, el conjunto morado ha mostrado interés en repatriar al zaguero, cuyo contrato con el Austin finaliza el 31 de diciembre de este año. La intención sería reforzar la defensa con un jugador de experiencia internacional y raíces saprissistas, de cara a la próxima temporada.

¿Tiene chances Saprissa de fichar a Julio Cascante?

No obstante, el panorama no es tan sencillo. De acuerdo con información del periodista Kevin Jiménez, el futuro de Julio Cascante seguirá vinculado al fútbol estadounidense, ya que el defensor formará parte del draft de la MLS y existen varios clubes interesados en quedarse con sus servicios.

“Julio Cascante tiene contrato con la MLS, va a estar en el draft y lo más probable es que siga en la liga estadounidense porque ya hay equipos interesados en ficharlo”, explicó Jiménez.

Además, el propio jugador tendría el deseo de continuar en Estados Unidos, donde ha construido su carrera desde hace varios años y donde es una figura consolidada del Austin FC, con el que ha sido titular en la mayoría de los partidos de la temporada.

De esta forma, Saprissa se enfrenta a un nuevo revés en su intento por incorporar talento tico desde el extranjero. Primero fue Randall Leal, quien solo entrena con el club sin planes de volver formalmente, y ahora la ilusión de traer a Julio Cascante parece complicarse por el interés de equipos norteamericanos.