“Desafiliados”: los tres equipos de Honduras que desaparecerían de la Liga Nacional en 2026

En Honduras las cosas no están bien en la Liga Nacional e informan una de las peores noticias para el 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La Liga Nacional de Honduras vive uno de sus momentos más duros de la historia.
El 2025 ha sido uno de los peores años para el fútbol de Honduras, se quedaron sin ir al Mundial 2026, Victoria no se presentó a un partido, Olancho quiere renunciar y ahora dos equipos más que pueden irse del torneo por problemas económicos.

El próximo torneo podría pasar de disputarse con once equipos a siete equipos, así lo confirmó el periodista Manfredo Reyes.

Tres equipos desaparecerían de la Liga Nacional de Honduras

La información dicta que Victoria, Choloma y Juticalpa podrían ser desafiliados en las próximas semanas porque no pueden pagar sus planillas, además de Olancho que dejó la posibilidad de retirarse.

“Por insolvencia financiera, de los equipos Choloma, Juticalpa y Victoria, 2 podrían ser desafiliados en las próximas semanas de la Liga Nacional de Honduras. No es humo, es pura realidad”, fue lo que comentó en un tuit que luego borró.

Los únicos equipos que quedaría en la Liga Nacional de Honduras serían Olimpia, Marathón, Motagua, Real España, Platense, Lobos UPN y Génesis PN.

Roque Pascua, directivo de la Liga, dijo hace algunos días: “Es trascendental revisar la situación de equipos insolventes como Victoria, Choloma y Juticalpa. Desconozco si estos equipos tienen balances o estados financieros claros; no lo creo”.

Con esos detalles deja claro que estos equipos viven un mal momento y podrían desaparecer, al menos de la primera división, si no solventan su situación para 2026.

