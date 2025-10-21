Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa intentó ficharlo, se lo robó la MLS y ahora recibe la noticia que ilusiona a Vladimir Quesada: “No seguirá”

Un fichaje frustrado del Saprissa enfrenta la noticia que cambia su futuro en la MLS y pone a soñar a los morados.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Una noticia que ilusiona a los morados.
© Columbia.Una noticia que ilusiona a los morados.

A comienzos de 2025, el Deportivo Saprissa encendió la ilusión de su afición con la posibilidad de repatriar a un viejo conocido: Randall Leal. El talentoso legionario costarricense había quedado fuera de los planes del Nashville SC en la MLS, y en Tibás se veía posible su regreso.

Sin embargo, la expectativa duró poco. Debido a las normas contractuales de la liga estadounidense, Leal no quedó como agente libre, sino que fue incluido en el Re-Entry Draft, el sistema que permite a otros clubes adquirir jugadores liberados. En menos de 24 horas, su destino quedó sellado lejos de Costa Rica: el DC United se quedó con sus servicios hasta diciembre de 2025.

A Hernán Medford le preguntaron si volverá a Saprissa y su respuesta sacudió a los morados: “En cualquier momento”

ver también

A Hernán Medford le preguntaron si volverá a Saprissa y su respuesta sacudió a los morados: “En cualquier momento”

“No seguirá en el DC United”

El paso del ex morado por la capital estadounidense no está siendo positivo: la temporada de Leal está marcada por las lesiones y la falta de continuidad. Participó en apenas 15 de los 34 partidos de su equipo en la MLS, y solo en cuatro de ellos fue titular.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez confirmó en sus redes sociales que el mediocampista ofensivo no continuará en el conjunto negrirojo más allá del 31 de diciembre de 2025.

Tweet placeholder

“Randall Leal no seguirá en el DC United; el mediocampista termina contrato el 31 de diciembre con el club, pero tendrá que pasar por el proceso Re-Entry Draft de la MLS”, publicó el comunicador.

Publicidad

¿Randall Leal se acerca a Saprissa?

Esto significa que el futuro del habilidoso legionario volverá a quedar en manos de este sistema de redistribución de jugadores, donde podría ser elegido por otro club estadounidense. Sin embargo, si no aparece ningún interesado —algo que parece muy posible dada su falta de ritmo—, Leal quedaría libre para negociar con cualquier equipo, incluido Saprissa.

De concretarse su salida definitiva, el ex morado, que en su etapa en Tibás jugó 56 partidos, marcó 8 goles y dio 13 asistencias, podría estar ante la oportunidad de regresar a casa.

Publicidad
Newton Williams necesitó solo dos palabras para ilusionar a Saprissa con el regreso más esperado tras caer ante Alajuelense

ver también

Newton Williams necesitó solo dos palabras para ilusionar a Saprissa con el regreso más esperado tras caer ante Alajuelense

Aunque la situación económica de Saprissa está lejos de ser ideal, la posibilidad de sumar un refuerzo de jerarquía y con historia en el club no deja de ilusionar a Vladimir Quesada y a toda la afición morada.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Un secreto de miles de dólares: Keylor Navas revela la fórmula para mantenerse en la élite
Costa Rica

Un secreto de miles de dólares: Keylor Navas revela la fórmula para mantenerse en la élite

Machillo Ramírez lo borró, se volvió legionario y ahora vive un drama en Europa
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez lo borró, se volvió legionario y ahora vive un drama en Europa

Mensaje picante: Sergio Ramos no perdonó a Keylor Navas tras anotarle
Costa Rica

Mensaje picante: Sergio Ramos no perdonó a Keylor Navas tras anotarle

El plan de Joel Campbell con Alajuelense para enfrentar a Olimpia
Liga Deportiva Alajuelense

El plan de Joel Campbell con Alajuelense para enfrentar a Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo