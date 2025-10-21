Saprissa intentó ficharlo, se lo robó la MLS y ahora recibe la noticia que ilusiona a Vladimir Quesada: “No seguirá”

A comienzos de 2025, el Deportivo Saprissa encendió la ilusión de su afición con la posibilidad de repatriar a un viejo conocido: Randall Leal. El talentoso legionario costarricense había quedado fuera de los planes del Nashville SC en la MLS, y en Tibás se veía posible su regreso.

Sin embargo, la expectativa duró poco. Debido a las normas contractuales de la liga estadounidense, Leal no quedó como agente libre, sino que fue incluido en el Re-Entry Draft, el sistema que permite a otros clubes adquirir jugadores liberados. En menos de 24 horas, su destino quedó sellado lejos de Costa Rica: el DC United se quedó con sus servicios hasta diciembre de 2025.

“No seguirá en el DC United”

El paso del ex morado por la capital estadounidense no está siendo positivo: la temporada de Leal está marcada por las lesiones y la falta de continuidad. Participó en apenas 15 de los 34 partidos de su equipo en la MLS, y solo en cuatro de ellos fue titular.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez confirmó en sus redes sociales que el mediocampista ofensivo no continuará en el conjunto negrirojo más allá del 31 de diciembre de 2025.

“Randall Leal no seguirá en el DC United; el mediocampista termina contrato el 31 de diciembre con el club, pero tendrá que pasar por el proceso Re-Entry Draft de la MLS”, publicó el comunicador.

¿Randall Leal se acerca a Saprissa?

Esto significa que el futuro del habilidoso legionario volverá a quedar en manos de este sistema de redistribución de jugadores, donde podría ser elegido por otro club estadounidense. Sin embargo, si no aparece ningún interesado —algo que parece muy posible dada su falta de ritmo—, Leal quedaría libre para negociar con cualquier equipo, incluido Saprissa.

De concretarse su salida definitiva, el ex morado, que en su etapa en Tibás jugó 56 partidos, marcó 8 goles y dio 13 asistencias, podría estar ante la oportunidad de regresar a casa.

Aunque la situación económica de Saprissa está lejos de ser ideal, la posibilidad de sumar un refuerzo de jerarquía y con historia en el club no deja de ilusionar a Vladimir Quesada y a toda la afición morada.