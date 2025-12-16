Rumbo a La Sele: Andrés Carevic deja Cartaginés y se revela el giro inesperado de su futuro en Costa Rica

Andrés Carevic no continuará como entrenador del Club Sport Cartaginés, aunque su futuro seguiría ligado al fútbol costarricense. En las últimas horas trascendió que el ex DT de Alajuelense, quien llevó a los brumosos hasta las semifinales del Torneo Apertura 2025, tiene todo listo para firmar el finiquito de su contrato, el cual se extendía por seis meses más.

Si bien la salida aún no fue oficializada, el propio técnico ya se despidió del plantel y dejó en claro puertas adentro que se trató de una decisión personal, algo que no deja de sorprender en Cartago, sobre todo por el proyecto deportivo que se estaba llevando adelante y por los objetivos cumplidos durante la temporada.

San José espera por Carevic

La propuesta que hoy genera mayor expectativa en torno al futuro de Carevic es la de Sporting FC. El conjunto josefino viene de una temporada muy por debajo de las expectativas y encarará el 2026 con la prioridad de escapar de los últimos puestos de la tabla.

A primera vista, el cambio podría interpretarse como un retroceso en la carrera del entrenador sudamericano. Sin embargo, viendo un poco más allá de lo inmediato, también se lo puede analizar como una importante apuesta a futuro.

¿Qué hay detrás de la llegada de Carevic a Sporting?

Durante su participación en Tigo Sports Radio, el periodista José Pablo Alfaro planteó que Sporting podría ser un trampolín directo hacia la Federación Costarricense de Fútbol. Las conexiones están a la vista: el propietario del club blanquinegro es José Maroto, hermano de Osael Maroto, actual presidente de la Fedefútbol.

“El análisis es que ver a un técnico que viene de un club grande, que pelea clasificación y va a disputar un torneo internacional (la Copa de Campeones de la Concacaf 2026), y ver a ese mismo técnico decir ‘voy a irme a pelear descenso’ es un cambio inesperado”, sostuvo Alfaro.

“Sporting ha sido una catapulta muy interesante para saltar a la Federación. Lo vimos con Randall Row, con Randall Azofeifa y con Ignacio Hierro. Entonces puede ser que Andrés perciba que, haciendo un gran trabajo, se le puede abrir una puerta deportiva, por méritos, hacia la Fedefútbol”, especuló el periodista.

El razonamiento no resulta descabellado si se observan los antecedentes mencionados por el comunicador. Randall Row, actual entrenador de la Selección Sub-20, fue director deportivo de Sporting entre 2020 y 2021; Randall Azofeifa, hoy también vinculado a las selecciones juveniles, trabajó en el club josefino entre 2023 y 2024; e Ignacio Hierro, recientemente despedido de la Dirección de Selecciones de la Fedefútbol, llegó a la cúpula del fútbol tico directamente desde Sporting, donde se desempeñó como director deportivo.

De todos modos, Sporting FC todavía no ha oficializado la llegada de Andrés Carevic. La posibilidad del movimiento es muy concreta, pero hasta que el club no lo comunique formalmente, el futuro inmediato del entrenador seguirá a la espera de confirmación.