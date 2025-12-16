¿Qué pasa si Saprissa gana, empata o pierde ante Alajuelense por la final de ida del Apertura 2025?

El clásico más grande de Costa Rica abre la serie que puede valer un título o la puerta a la Gran Final: Deportivo Saprissa recibe a Liga Deportiva Alajuelense en la final de ida del Torneo de Apertura 2025, con 180 minutos (o más) por delante para definir al ganador de los playoffs. El primer golpe emocional pesa, pero el reglamento y el contexto de torneo corto hacen que cada detalle del marcador de ida condicione el plan de la vuelta.

Además, hay un factor clave en esta definición: el equipo de Oscar “Machillo” Ramírez fue el líder de la fase regular, por lo que si gana esta final puede coronarse directamente; si el que se impone el conjunto de Vladimir Quesada, el desenlace del campeonato será en una Gran Final.

Qué pasa si Saprissa gana la ida contra Alajuelense

En caso de un triunfo en La Cueva, Saprissa se va a la vuelta con ventaja y obliga a Alajuelense a salir a remontar en el Morera Soto.

Qué necesita en la vuelta:

Si gana en Tibás por 1 gol, le alcanza con ganar o empatar en la vuelta. Si pierde por un gol en Alajuela, el global quedaría empatado y habría prórroga de 30 minutos y en caso de persistir la igualdad, definición por penales.



Saprissa irá en busca de un triunfo en La Cueva (Gamma Digital).

Si gana por 2 o más goles, puede incluso perder por 1 o más en la vuelta y sostener ventaja en el global. Forzará la Gran Final siempre que termine arriba en el marcador acumulado o se imponga por penales en caso de igualdad en los 180 minutos.

Qué pasa si Saprissa empata la ida contra Alajuelense

Si empata en casa, Saprissa no capitaliza su localía y la serie quedaría abierta, con todo por resolverse en Alajuela.



Qué necesita en la vuelta:

Con cualquier empate en la ida, la cuenta es simple: en el Morera Soto, Saprissa necesita ganar para llevarse la serie. Si vuelve a empatar en la vuelta, se activa la prórroga y los penales de ser necesarios (no hay ventaja por gol visitante).



Todo se definirá en La Catedral (LDA).

Qué pasa si Saprissa pierde la ida contra Alajuelense

Si cae en Tibás, Saprissa queda obligado a ganar en la vuelta para revertir el globa l; el margen de error se achica mucho.



Qué necesita en la vuelta:

Si pierde por 1 gol, en la vuelta debe ganar por 2 para ser campeón de la Fase Final; si gana por 1, empata el global y va a prórroga Si pierde por 2 o más goles: necesita una remontada grande (ganar por una diferencia mayor) para dar vuelta el global.



¿Cuándo se juega la final de ida y vuelta del Torneo Apertura 2025?

Final de ida: miércoles 17 de diciembre, 8:00 pm

Saprissa vs. Alajuelense – Estadio Ricardo Saprissa Aymá

Final de vuelta: sábado 20 de diciembre, 7:00 pm

Alajuelense vs. Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto

Ambos partidos se podrán ver en vivo por la pantalla de FUTV.