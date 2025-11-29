No es Randall Leal ni Julio Cascante: Saprissa acelera por una firma que entusiasma a todos los morados

Con la noticia de que los legionarios Randall Leal y Julio Cascante se quedarían libres de sus contratos en la MLS, en Tibás comenzaron a circular rumores sobre un posible movimiento del Deportivo Saprissa para repatriarlos de cara al 2026.

Ambos futbolistas cuentan con opciones para continuar en otros clubes de Estados Unidos, pero su pasado morado alimentó la ilusión de un hipotético regreso. Sin embargo, la realidad dentro del club es muy distinta.

Saprissa baja el pulgar a los rumores

Consultadas por La Nación, fuentes cercanas a la gestión deportiva morada fueron contundentes respecto al supuesto interés por el defensa de La Sele y el extremo de 28 años: “Ni siquiera se ha hablado sobre la posibilidad”.

En el club están satisfechos con la estructura defensiva actual y consideran que el cierre del Apertura 2025 será clave para evaluar a los jugadores ofensivos que hoy forman parte del plantel. Por ahora, no hay ningún movimiento en carpeta relacionado con Leal o Cascante.

Muy por el contrario, Erick Lonnis, líder del Comité Técnico, señaló que su mirada está puesta en otros perfiles: juveniles con proyección que puedan consolidarse en el primer equipo a corto y mediano plazo.

En declaraciones al citado medio, el ex guardameta puso como ejemplo las recientes renovaciones de Isaac Alfaro y Kenneth González (quienes extendieron su vínculo por un año más), y además reveló el nombre de otra joya de la cantera que buscará blindar de cara al futuro.

¿Quién es el talento que Saprissa quiere blindar?

La pieza que Saprissa quiere amarrar ahora es Johnny Myrie, un atacante de apenas 19 años que el club ve como un proyecto a desarrollar con paciencia y que requiere antes resolver detalles relacionados con sus derechos de formación, según informó La Nación.

Myrie es el integrante más joven del clan familiar que ya forma parte del Monstruo: es primo de Kenay y Kenan Myrie, dos de los juveniles más prometedores del club.

El atacante ha dejado excelentes sensaciones en sus primeros minutos con el primer equipo. Debutó sustituyendo a Mariano Torres al minuto 77 en la goleada 3-0 ante Pérez Zeledón, mostrando personalidad, encarando defensores y pidiendo la pelota sin miedo. También sumó 16 minutos en el triunfo 2-1 sobre Puntarenas.