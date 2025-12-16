“He aceptado”: Vladimir Quesada responde sobre su futuro en Saprissa y expone lo que Erick Lonnis no quiso confirmar

El pasado domingo, en la antesala del duelo de semifinales del Torneo Apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés, Erick Lonnis decidió hablar con la prensa.

El directivo morado respondió varias consultas, pero hubo una en particular que no le cayó nada bien y terminó provocando un momento de tensión. El periodista Anthony Porras le preguntó: “¿En enero Vladimir Quesada seguirá dirigiendo al equipo, sin importar el título?”, lo que derivó en un cruce subido de tono.

ver también “Se terminaron las entrevistas”: Erick Lonnis sorprende a Saprissa con su reacción tras recibir una pregunta que lo sacó de lugar

“¿Por qué una pregunta como esa en este momento, en qué ayuda al espectáculo de hoy? Ya veremos cuando pase el partido. De momento estamos seguros de que vamos a pasar a la siguiente ronda. La pregunta es inapropiada, yo sé por dónde va la cosa”, disparó Lonnis, cerrando cualquier posibilidad de profundizar sobre la continuidad del técnico.

Vladimir Quesada aclara su situación

Sin embargo, el propio Vladimir Quesada no siguió la misma línea. Este martes, el entrenador compareció en la conferencia de prensa previa a la final de ida ante Liga Deportiva Alajuelense, donde fue consultado directamente por su futuro en el club.

Tweet placeholder

Aunque no confirmó si seguirá o no como DT de Saprissa en 2026, sí sorprendió al revelar que el tema ya fue abordado internamente con la dirigencia. “Con la comisión técnica ya hemos hablado de la continuidad de mi persona en el proyecto”, reconoció el entrenador, dejando en evidencia que existen conversaciones que Lonnis no quiso hacer públicas.

Publicidad

Publicidad

“Hemos hablado del proyecto”

“Igualmente, como siempre lo digo”, agregó, “soy empleado del club y he aceptado una y otra vez a dónde tengo que ir a trabajar”. Por último, intentó llevar el foco a lo estrictamente futbolístico: “Sí, hemos hablado del proyecto, pero esto ahorita no es importante. Lo más importante es el partido de mañana”, sentenció.

ver también “No estás listo, Erick Lonnis”: Josué Quesada destroza al dirigente de Saprissa tras la denuncia que sacudió a Costa Rica

Más allá de lo que ocurra en el cierre del Apertura 2025 y de la decisión que finalmente tome la cúpula morada cuando el torneo llegue a su fin, lo que está claro es que Vladimir Quesada acatará la determinación del club, dando una nueva muestra del profundo compromiso que ha manifestado reiteradamente hacia la institución.