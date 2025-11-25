Decisión tomada: desde Saprissa se interesan por un legionario de Costa Rica que se quedó sin club

El mercado de fichajes del 2026 comienza a moverse antes de tiempo para varios legionarios, y uno de los que ya conoce su futuro inmediato, aunque no su próximo destino, es un futbolista que viene de integrar la Selección de Costa Rica.

La noticia la adelantó el periodista Kevin Jiménez, quien informó que el zaguero no seguirá en su club de la MLS, equipo que confirmó oficialmente que rechazó la opción de extender su contrato para la próxima temporada.

¿Quién es el legionario tico que no continuará en su club?

Se trata de Julio Cascante, quien quedó como agente libre tras cinco campañas en Austin FC, período en el que superó los 130 partidos y se consolidó como uno de los jugadores más regulares de la defensa verde. Antes de su etapa en Texas, el mundialista tico había debutado en la MLS en 2018 con el Portland Timbers, club al que había llegado después de destacar en el fútbol nacional.

La salida del costarricense se anunció junto con las del liberiano Jimmy Farkarlun y el chileno Diego Rubio, quienes tampoco continuarán. Pero la repercusión más fuerte vino desde Costa Rica: apenas se hizo pública la información, decenas de aficionados comenzaron a inundar las redes pidiendo lo mismo.

Los aficionados de Saprissa piden ficharlo

En los comentarios del post de Jiménez, la hinchada tica, sobre todo la morada, insistió una y otra vez en una petición clara: que Saprissa vaya por Julio Cascante. El defensor, con experiencia internacional y presencia en la Selección, encaja en el perfil que muchos sueñan para reforzar la zaga tibaseña.

Si bien de momento no hay una negociación formal confirmada, en Tibás ya ven con buenos ojos la posibilidad de repatriarlo, especialmente ahora que el jugador está libre y en búsqueda de nuevo club para 2026. La combinación de necesidad deportiva, recorrido internacional y presión popular podría abrir una puerta que hace apenas semanas parecía impensada.