Xelajú busca DT: los tres técnicos extranjeros que suenan para reemplazar a Amarini Villatoro en 2026

Xelajú MC busca entrenador, una vez confirmada la salida de Amarini Villatoro. Luego de la eliminación en los cuartos de final del campeonato, el club necesita encontrar un nuevo timonel. Existen varios candidatos para ocupar esta vacante.

Después de tres años y medio en el banquillo rojo, Villatoro presentó su renuncia y ultima detalles para asumir en Cartaginés. Dirigió 168 partidos, con 68 victorias, 53 empates y 53 derrotas. Su equipo hizo 200 goles. Sufrió otras 144 anotaciones.

Nuevos nombres aparecieron en la carpeta de Los Superchivos. Entre los mismos, tres extranjeros destacan y parecen ser las opciones principales. Se trata de Diego Vázquez, Sebastián Bini y Roberto Montoya. La cúpula dirigencial ya los analiza.

Amarini Villatoro podría tener un reemplazante extranjero: los posibles candidatos

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, los dirigentes de Xelajú MC analizan con detenimiento a tres de sus opciones. Se inclinarán por uno de ellos a la brevedad, aunque primero deberán analizarlas.

“Atención, Xelajú: a estas alturas de la noche, Sebastian Bini y Roberto Montoya pelean mano a mano la dirección técnica del club. No descarten a Diego Vázquez, también actualmente en Deportivo Marquense. Pendientes”, sentenció Gálvez.

Xelajú MC se tomará un buen tiempo para analizar antes de elegir a su nuevo entrenador

Rodrigo Morales, periodista de la página Mi Xelajú Fan, comentó qué proceso va a seguir el equipo para elegir a su nuevo entrenador. José Carlos López, máxima autoridad de la institución, observará con detenimiento lo que ofrece cada uno.

“El presidente me dijo que, en un par de días, ya se va a ir clarificando el panorama, que ya van a tener no sé si la decisión tomada, pero sí tener depuradas un montón de carpetas de los candidatos”, reveló Morales durante su más reciente informe.