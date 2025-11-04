Alarma en Honduras: Piojo Herrera revela el plan de Costa Rica para sellar el pase al Mundial 2026

El técnico Miguel “Piojo” Herrera dio este martes el puntapié inicial al microciclo de entrenamientos de la Selección de Costa Rica, que se extenderá hasta el sábado 8 de noviembre.

La preparación tiene un objetivo claro: afinar la idea táctica y fortalecer el grupo de cara a los duelos decisivos ante Haití y Honduras, los cuales definirán si la Tricolor consigue el ansiado boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

ver también El Piojo Herrera ya lo sabe: Joel Campbell reemplazará a esta figura de Costa Rica para los duelos ante Haití y Honduras

El entrenador mexicano explicó con detalle lo que busca en esta etapa de trabajo junto a 25 futbolistas del ámbito local: “La importancia de trabajar con los muchachos es tratar de llegar con la idea más clara, que tengan un poco más de fortaleza en lo que buscamos”, comentó el Piojo.

El plan del Piojo Herrera con Honduras en la mira

Herrera también reveló los pormenores de la planificación que llevará a cabo junto a su cuerpo técnico en el Proyecto Goal de la Fedefútbol. “Trabajaremos a dos sesiones desde el miércoles. El sábado haremos una sola sesión donde haremos un poco de fútbol. El domingo terminamos con la lista de 26 que van a enfrentar estos dos partidos”, precisó el estratega.

Además, el Piojo dejó la puerta abierta para incluir algún otro jugador de última hora para los dos compromisos eliminatorios. El primero será en Curazao, ante Haití, el 13 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), mientras que el segundo será en casa, frente a Honduras, el 18 de noviembre a las 7:00 p.m., en lo que promete ser una auténtica final por la clasificación.

Publicidad

Publicidad

El Grupo C al rojo vivo

Costa Rica llega a esta doble fecha en una situación límite pero esperanzadora. La Tricolor ocupa el segundo lugar del Grupo C con 6 puntos en 4 partidos, por debajo del líder Honduras (8) y por encima de Haití (5).

ver también Tras renovar a David Guzmán, Saprissa le apunta a una joya de La Sele como su próximo fichaje: “En carpeta”

Esto significa que una victoria ante los caribeños en Curazao podría dejar al equipo del Piojo Herrera a las puertas de la clasificación, con todo servido para definir el boleto en San José frente a los catrachos.