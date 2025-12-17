Así juega Tomás Rodríguez, el 9 que Saprissa le robó a Olimpia y se perfila para disputar con Panamá el Mundial 2026

En medio del ruido del mercado de fichajes en Costa Rica, Tomás Rodríguez aparece como un delantero que encaja en el perfil que el Deportivo Saprissa venía buscando para potenciar su ataque y que al final le ganó la pulseada al Olimpia de Paraguay.

Su estilo de juego, presencia en el área y proyección internacional lo colocan como una apuesta interesante, justo cuando se perfila como una de las opciones ofensivas de Panamá rumbo al Mundial 2026, aumentando la expectativa alrededor de su posible llegada al conjunto morado.

Así juega Tomás Rodríguez, el nuevo atacante del Saprissa

Tomás Rodríguez de 26 años de edad un delantero centro con potencia, velocidad y buena pegada, características que lo convierten en un nueve incómodo para las defensas rivales.

En su última temporada con Monagas fue protagonista al marcar 12 goles, mostrando eficacia dentro del área y capacidad para atacar los espacios.

Tomás Rodríguez – Monagas

Además, cuenta con experiencia en el fútbol panameño tras su paso por Sporting San Miguelito y Alianza FC, recorrido que respalda su madurez competitiva y explica la apuesta de Saprissa por su perfil ofensivo.

Tomás Rodríguez con la Selección de Panamá

En cuanto a su recorrido con la Selección de Panamá, el delantero suma 11 partidos internacionales y ha marcado tres goles, todos ellos en la última Copa Oro, donde tuvo una participación destacada.

Sus anotaciones en ese torneo continental le permitieron ganar protagonismo dentro del combinado canalero y consolidarse como una opción ofensiva a seguir en el proceso rumbo al Mundial 2026.

