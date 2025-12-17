Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Así juega Tomás Rodríguez, el 9 que Saprissa le robó a Olimpia y se perfila para disputar con Panamá el Mundial 2026

Un delantero potente y veloz se sumará a las filas del Deportivo Saprissa. Así juega el panameño Tomás Rodríguez.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Así juega Tomás Rodríguez, el 9 que Saprissa le robó a Olimpia
© Selección PanamáAsí juega Tomás Rodríguez, el 9 que Saprissa le robó a Olimpia

En medio del ruido del mercado de fichajes en Costa Rica, Tomás Rodríguez aparece como un delantero que encaja en el perfil que el Deportivo Saprissa venía buscando para potenciar su ataque y que al final le ganó la pulseada al Olimpia de Paraguay.

Su estilo de juego, presencia en el área y proyección internacional lo colocan como una apuesta interesante, justo cuando se perfila como una de las opciones ofensivas de Panamá rumbo al Mundial 2026, aumentando la expectativa alrededor de su posible llegada al conjunto morado.

Conmoción en Saprissa por el fichaje de último momento que cerró Erick Lonnis para 2026: “Le dio el sí”

ver también

Conmoción en Saprissa por el fichaje de último momento que cerró Erick Lonnis para 2026: “Le dio el sí”

Así juega Tomás Rodríguez, el nuevo atacante del Saprissa

Tomás Rodríguez de 26 años de edad un delantero centro con potencia, velocidad y buena pegada, características que lo convierten en un nueve incómodo para las defensas rivales.

En su última temporada con Monagas fue protagonista al marcar 12 goles, mostrando eficacia dentro del área y capacidad para atacar los espacios.

SE DESPIDE?: Tomás Rodríguez y su emotivo agradecimiento al Monagas SC
Tomás Rodríguez – Monagas

Además, cuenta con experiencia en el fútbol panameño tras su paso por Sporting San Miguelito y Alianza FC, recorrido que respalda su madurez competitiva y explica la apuesta de Saprissa por su perfil ofensivo.

Publicidad
Tweet placeholder

Tomás Rodríguez con la Selección de Panamá

En cuanto a su recorrido con la Selección de Panamá, el delantero suma 11 partidos internacionales y ha marcado tres goles, todos ellos en la última Copa Oro, donde tuvo una participación destacada.

Publicidad

Sus anotaciones en ese torneo continental le permitieron ganar protagonismo dentro del combinado canalero y consolidarse como una opción ofensiva a seguir en el proceso rumbo al Mundial 2026.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá confirma la gran noticia que Thomas Christiansen tanto esperaba
Mundial 2026

Panamá confirma la gran noticia que Thomas Christiansen tanto esperaba

FIFA confirma la noticia que pone a Panamá en lo más alto para el Mundial 2026
Mundial 2026

FIFA confirma la noticia que pone a Panamá en lo más alto para el Mundial 2026

Bolillo Gómez y El Salvador preparan un inesperado robo de jóvenes del futbol de Panamá
El Salvador

Bolillo Gómez y El Salvador preparan un inesperado robo de jóvenes del futbol de Panamá

FIFA remata a Honduras: la enorme cantidad de millones que perdió tras no clasificar al Mundial 2026
Honduras

FIFA remata a Honduras: la enorme cantidad de millones que perdió tras no clasificar al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo