En Saprissa no los quieren: desde el club avanzan por dos fichajes bombas que generan mucho enojo entre los morados

El Deportivo Saprissa empieza a mover sus fichas de cara al 2026 y apunta alto en el mercado. Tras un año deportivo muy por debajo de sus expectativas, en Tibás quieren dar un golpe de autoridad con dos refuerzos de peso, aunque la afición parece no estar nada convencida.

¿Cuáles son los fichajes bomba que analiza Saprissa?

Según revelaron en el programa Teléfono Rojo, Randall Leal, quien habría rechazado a Alajuelense, y Julio Cascante, ambos recientemente liberados por sus clubes de la MLS, se encuentran en la lista de objetivos del Saprissa para el próximo torneo. Los dos futbolistas llegan como agentes libres tras no renovar con el DC United (Leal) y el Austin FC (Cascante).

Desde la dirigencia consideran que serían fichajes “bomba” para iniciar una reconstrucción después del mal 2025. Sin embargo, lo que en la cúpula morada se percibe como una oportunidad, para la afición ha sido motivo de enojo, rechazo y críticas en redes sociales.

En el caso de Randall Leal, los comentarios son especialmente duros. Los aficionados recuerdan que el extremo acumuló 12 lesiones en los últimos cinco años, por lo que muchos consideran inviable su llegada.

“No debe venir a Saprissa”, “Y algunos lo ven como un fichaje bomba”, fueron algunas de las reacciones más repetidas en redes sociales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Del lado de Julio Cascante, el panorama no es muy distinto. El defensor tico viene de una temporada irregular en la MLS, y su rendimiento ha sido señalado por los propios hinchas como insuficiente para un club con las exigencias del Saprissa.

“Malísimo”, escribieron varios aficionados, cuestionando incluso que su nombre esté en la lista de candidatos.

Publicidad

ver también Salió 11 veces campeón con Saprissa y acaban de confirmar el regreso que todos estaban esperando: “Bienvenido a Casa”

Pese al malestar, en Tibás mantienen las negociaciones abiertas y confían en que, de concretarse, ambos jugadores puedan recuperar su mejor versión en un entorno competitivo como el morado.