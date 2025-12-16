La puja entre Herediano y Alajuelense por Kenneth Vargas ya tendría un ganador: “Se resuelve esta semana”

La Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en conversaciones para reforzar su ofensiva con el atacante costarricense Kenneth Vargas, quien recientemente concluyó su préstamo con el Club Sport Herediano.

El futbolista deberá regresar al Hearts de Escocia, club dueño de su ficha, mientras los manudos analizan la viabilidad de una negociación para sumarlo a su plantel.

¿Kenneth Vargas rumbo a Alajuelense?

Según explicó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, la situación de Kenneth Vargas podría definirse en el transcurso de esta semana.

La prioridad del jugador es encontrar una opción en el extranjero, pero si esa alternativa no se concreta, Alajuelense estaría listo para intensificar su interés, mientras Herediano perdería fuerza en la negociación.

Kenneth Vargas – Hearts de Escocia

“Lo de Kenneth se resuelve esta semana. Están tratando de conseguir opciones en el exterior, pero si no la opción de la Liga es fuerte. Herediano se ha quedado un poco rezagado, lo de la Liga sí toma fuerza en caso de que no se concrete una opción en el exterior“, comentó el periodista Kevin Jiménez.

Recordemos que, hace unos días, Liga Deportiva Alajuelense ya había dado un paso al frente al presentar una oferta de préstamo por Kenneth Vargas. Según informó el periodista Kevin Jiménez, el jugador mantiene su intención de continuar en el exterior, aunque la propuesta manuda es sólida y competitiva a nivel de clubes, por lo que la decisión final quedará en manos del futbolista.

El futuro del atacante se definirá pronto ya que tiene que regresar a Escocia para resolver su situación contractual. Mientras tanto, la reapertura de los mercados internacionales amplía el panorama y mantiene abiertas varias opciones para el futbolista costarricense.