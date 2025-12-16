Luto en Guatemala: fallece ex jugador que escribió una página dorada en la historia de la Selección

Este martes 16 de diciembre, Guatemala se encuentra de luto por el fallecimiento de David Stokes Brown, una figura que dejó su huella profunda en el balompié nacional. El goleador, hermano menor de Henry Stokes, tenía 79 años. Fue sinónimo de talento, entrega y olfato goleador.

Stokes Brown debutó en Comunicaciones cuando solamente tenía 15 años, con un partido perfecto. Anotó dos goles frente a Antigua Guatemala. El amanecer de esta prometedora carrera fue un presagio de trascendencia con nivel internacional.

Fichó por el Club Oro de la Primera División de México, donde jugó entre 1966 y 1968. Registró 11 goles en 43 partidos, lo que ayudó a que se catalogue como un atacante confiable y competitivo. Su presencia comenzaba así a ser imprescindible.

Fue parte del Torneo Juvenil de Concacaf, dado en 1962. Guatemala se hizo con el subcampeonato. Integró la Selección Nacional de los Juegos Olímpicos que se celebraron en México durante el año 1968, donde pudo hacer historia al anotar el gol del triunfo ante Checoslovaquia, página memorable del olimpismo chapín.

David Stokes Brown regresó a Comunicaciones para conquistar la Liga Nacional de 1968-69. Posteriormente, se hizo con la Copa Centroamericana 1971 y, tras el éxito de ese ciclo lleno de títulos, siguió su carrera en el Adler de El Salvador.

Posteriormente, Stokes Brown volvió a Guatemala para defender los colores de varios clubes. Fue parte de Tipografía Nacional, JUCA, Juventud Retalteca y Zacapa. Aportó mucha experiencia y liderazgo en cada movimiento que dio durante su gran recorrido.