“No se pudo”: Fernando Lesme define su futuro y el plan de Jafet Soto para el Clausura 2026 se derrumba

En medio de la reestructuración del Club Sport Herediano posterior al fracaso en el Torneo Apertura 2025, Jafet Soto había apuntado a Fernando Lesme como su primer gran refuerzo ofensivo para el Torneo Clausura 2026.

La intención del mandamás rojiamarillo era cerrar cuanto antes la llegada del delantero paraguayo, actualmente en Municipal Liberia, para incorporarlo de manera oficial apenas se abriera el mercado de fichajes y así empezar el nuevo año con una pieza importante ya asegurada.

Se confirma el destino de Fernando Lesme

Pero finalmente el plan de Jafet Soto no pudo realizarse del todo. Este martes, el periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que el objetivo de contar con Fernando Lesme desde enero no se concretará, pese a los avances que existían en las negociaciones con el ex Alajuelense.

“Lesme firmará con Herediano en enero, la primera semana de enero firmará para junio. Va a continuar con Liberia estos seis meses, se intentó para este campeonato pero no se pudo”, explicó Jiménez.

Lesme no llegará a Heredia en enero (Instagram).

El acuerdo entre las partes existe, pero no en los tiempos que pretendía el Team. La razón es muy sencilla: Fernando Lesme tiene un contrato de préstamo hasta mediados del 2026 con Municipal Liberia, y el club pampero no está dispuesto a liberarlo antes de tiempo.

El panorama de Lesme en el Clausura 2026

De esta manera, Fernando Lesme recién podrá vestirse de rojiamarillo y jugar a partir del Apertura 2026. Durante los próximos seis meses seguirá siendo el “9” de Municipal Liberia, cumpliendo el tramo final de su contrato con los Coyotes.

Desde su arribo a Guanacaste, el espigado ariete guaraní acumula seis gritos de gol en 19 juegos, y bajo la dirección de José Saturnino Cardozo buscará ir por muchas más conquistas antes de cambiarse de vereda.