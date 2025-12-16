Gigante de la Concacaf avanza por una de las figuras de Panamá que jugaría el Mundial 2026: “Primeros contactos”

Panamá hace su camino al andar, después de obtener el boleto en Eliminatorias al Mundial 2026. El cuerpo técnico piensa en preparar la plantilla para todas las responsabilidades próximas. Cada movimiento será importante para este juego.

Thomas Christiansen mira de cerca a todos sus dirigidos. Muchos de ellos son los grandes protagonistas de misteriosas novelas en el mercado de pases, mientras la mayoría disfruta de sus vacaciones. Unos pocos están todavía en esta temporada.

José Luis Rodríguez es uno de los nombres que más suenan en este inmenso mar de rumores. El futbolista aparece como opción para reforzar a uno de los equipos de mayor importancia en toda la Concacaf. Podría dar un inesperado gran salto.

Rayados de Monterrey sorprende a Panamá y avanza por José Luis Rodríguez

Según la información posteada por el periodista Felipe Galindo en su perfil oficial de la plataforma X, se avecinaría un salto importante para la carrera de José Luis Rodríguez. El jugador está en el radar de Rayados de Monterrey para el 2026.

Tanto Rodríguez del FC Juárez como Luis Araujo del Flamengo son opciones en el puesto del mediocampo que busca reforzar el equipo mencionado. Galindo dio por comenzado el proceso de conversaciones, dados los “primeros contactos”.

Por el momento, Araujo no corre con ventaja por sobre el jugador de Panamá. El Puma conoce la Liga MX y se entiende que su costo económico sería algo más accesible. Las negociaciones avanzarán durante esta semana, aparentemente.

Los números de José Luis Rodríguez durante la última temporada de la Liga MX

José Luis Rodríguez disputó 21 partidos con FC Juárez en lo que va de la actual temporada, 17 de ellos por la Liga MX y otros cuatro por la Liguilla. En total, dio cuatro asistencias y marcó dos goles.