El Piojo Herrera ya lo sabe: Joel Campbell reemplazará a esta figura de Costa Rica para los duelos ante Haití y Honduras

La gran novedad en la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para el microciclo de la Selección de Costa Rica, que se desarrollará hasta el sábado 8 de noviembre, tiene nombre y apellido: Joel Campbell.

Después de una larga ausencia con el combinado nacional, el delantero de 33 años, figura de Liga Deportiva Alajuelense, vuelve a vestir los colores patrios y se perfila como una de las piezas fijas en la lista definitiva que el estratega mexicano anunciará el 10 de noviembre, de cara a los duelos decisivos de eliminatorias ante Haití y Honduras, donde se jugará el pase al Mundial 2026.

ver también Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell sorprende a Alajuelense con la noticia que lo devuelve a la élite

¿A quién reemplazará Joel Campbell?

El regreso de Campbell genera una pregunta inevitable: si el experimentado atacante vuelve, ¿quién sale? Y la respuesta es evidente: a fines de octubre, Allan Cruz, mediocampista del Club Sport Herediano, sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera no solo de los próximos partidos con el Team, sino también de los planes del Piojo Herrera para este microciclo.

Allan Cruz es baja en La Sele (CS Herediano).

Cruz había sido parte de la última convocatoria y sumó minutos en la pasada fecha FIFA, pero su baja abre un espacio que ahora será ocupado por Joel Campbell, quien atraviesa su mejor momento desde su regreso al fútbol nacional.

Joel Campbell vive un renacer en la Liga (LDA).

Publicidad

Publicidad

En la reciente goleada 4-1 de Alajuelense sobre Municipal Liberia, el tres veces mundialista fue la gran figura del encuentro con dos goles y una asistencia, un rendimiento que terminó de convencer al cuerpo técnico nacional de que su regreso no podía postergarse más.

El otro cambio del Piojo Herrera

El Piojo Herrera también planea recuperar a Patrick Sequeira, portero del Casa Pia de Portugal, quien superó la lesión que lo había dejado fuera de la última convocatoria. El guardameta de 26 años podría ocupar el lugar de Esteban Alvarado, del Deportivo Saprissa, en la lista final que el técnico presentará el 10 de noviembre.

Publicidad

ver también “Felicidades”: Manfred Ugalde recibe la noticia soñada en Europa y todo Costa Rica se ilusiona con lo que viene

El próximo jueves 13 de noviembre, Costa Rica visitará Curazao para medirse ante Haití desde las 8:00 p.m. (hora tica). Posteriormente, el martes 18, el conjunto nacional recibirá a Honduras en el Estadio Nacional de San José a las 7:00 p.m., en un partido que será una verdadera final para las aspiraciones mundialistas.