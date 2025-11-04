Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

El Piojo Herrera ya lo sabe: Joel Campbell reemplazará a esta figura de Costa Rica para los duelos ante Haití y Honduras

¿Quién es el jugador de la Selección de Costa Rica que será reemplazado por Joel Campbell en su regreso al combinado tico?

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Joel Campbell vuelve a La Sele.
© Instagram / Getty.Joel Campbell vuelve a La Sele.

La gran novedad en la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para el microciclo de la Selección de Costa Rica, que se desarrollará hasta el sábado 8 de noviembre, tiene nombre y apellido: Joel Campbell.

Después de una larga ausencia con el combinado nacional, el delantero de 33 años, figura de Liga Deportiva Alajuelense, vuelve a vestir los colores patrios y se perfila como una de las piezas fijas en la lista definitiva que el estratega mexicano anunciará el 10 de noviembre, de cara a los duelos decisivos de eliminatorias ante Haití y Honduras, donde se jugará el pase al Mundial 2026.

Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell sorprende a Alajuelense con la noticia que lo devuelve a la élite

ver también

Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell sorprende a Alajuelense con la noticia que lo devuelve a la élite

¿A quién reemplazará Joel Campbell?

El regreso de Campbell genera una pregunta inevitable: si el experimentado atacante vuelve, ¿quién sale? Y la respuesta es evidente: a fines de octubre, Allan Cruz, mediocampista del Club Sport Herediano, sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera no solo de los próximos partidos con el Team, sino también de los planes del Piojo Herrera para este microciclo.

Allan Cruz es baja en La Sele (CS Herediano).

Allan Cruz es baja en La Sele (CS Herediano).

Cruz había sido parte de la última convocatoria y sumó minutos en la pasada fecha FIFA, pero su baja abre un espacio que ahora será ocupado por Joel Campbell, quien atraviesa su mejor momento desde su regreso al fútbol nacional.

Joel Campbell vive un renacer en la Liga (LDA).

Joel Campbell vive un renacer en la Liga (LDA).

Publicidad

En la reciente goleada 4-1 de Alajuelense sobre Municipal Liberia, el tres veces mundialista fue la gran figura del encuentro con dos goles y una asistencia, un rendimiento que terminó de convencer al cuerpo técnico nacional de que su regreso no podía postergarse más.

El otro cambio del Piojo Herrera

El Piojo Herrera también planea recuperar a Patrick Sequeira, portero del Casa Pia de Portugal, quien superó la lesión que lo había dejado fuera de la última convocatoria. El guardameta de 26 años podría ocupar el lugar de Esteban Alvarado, del Deportivo Saprissa, en la lista final que el técnico presentará el 10 de noviembre.

Publicidad
“Felicidades”: Manfred Ugalde recibe la noticia soñada en Europa y todo Costa Rica se ilusiona con lo que viene

ver también

“Felicidades”: Manfred Ugalde recibe la noticia soñada en Europa y todo Costa Rica se ilusiona con lo que viene

El próximo jueves 13 de noviembre, Costa Rica visitará Curazao para medirse ante Haití desde las 8:00 p.m. (hora tica). Posteriormente, el martes 18, el conjunto nacional recibirá a Honduras en el Estadio Nacional de San José a las 7:00 p.m., en un partido que será una verdadera final para las aspiraciones mundialistas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell regresa a la élite internacional
Liga Deportiva Alajuelense

Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell regresa a la élite internacional

Joel Campbell necesitó sólo tres palabras para decirle al Piojo Herrera lo que piensa sobre su regreso a La Sele
Costa Rica

Joel Campbell necesitó sólo tres palabras para decirle al Piojo Herrera lo que piensa sobre su regreso a La Sele

Piojo Herrera prepara el regreso de una histórica figura
Costa Rica

Piojo Herrera prepara el regreso de una histórica figura

Olimpia impacta a Alajuelense señalando el verdadero culpable de la eliminación
Honduras

Olimpia impacta a Alajuelense señalando el verdadero culpable de la eliminación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo