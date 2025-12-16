“Detalles finales”: Cartaginés rompe el mercado y ficha al ex DT de una selección centroamericana en lugar de Andrés Carevic

La eliminación en las semifinales del Apertura 2025 marcó un punto de quiebre en el proyecto deportivo del Club Sport Cartaginés. Tras quedar fuera de la lucha por el título, la dirigencia blanquiazul tomó una decisión clave: Andrés Carevic no continuará en el banquillo, lo que activó de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar la próxima temporada.

Lejos de apostar por un perfil local o una continuidad del proceso anterior, Cartaginés decidió mirar al mercado internacional y avanzar por un nombre de peso en la región. La intención fue clara: dar un golpe de autoridad y renovar ilusiones con un técnico de trayectoria comprobada.

¿Quién será el nuevo entrenador de Cartaginés?

En ese contexto, Kevin Jiménez confirmó que el guatemalteco Amarini Villatoro ya renunció a su cargo en el Xelajú MC y tiene un acuerdo verbal con el conjunto brumoso. La negociación está muy avanzada y, según pudo conocer este medio, el fichaje se encuentra en un 90%, a la espera únicamente de la firma del contrato, la cual se concretaría en los próximos días, cuando el estratega llegue al país.

Villatoro llega precedido por un currículum fuerte en Centroamérica. Además de la Selección de Guatemaala, con Xelajú fue protagonista tanto a nivel local como internacional, alcanzando la final de la Copa Centroamericana frente a Liga Deportiva Alajuelense y metiéndose también en la fase decisiva del campeonato guatemalteco. Su trabajo llamó la atención por la solidez competitiva de sus equipos y su capacidad para gestionar planteles en instancias de alta presión.

Amarini Villatoro se acerca a Cartaginés.

No es la primera vez que el nombre del técnico aparece en la órbita brumosa. Hace un año, Villatoro estuvo muy cerca de convertirse en entrenador de Cartaginés, pero en aquel momento la dirigencia se inclinó por Carevic. Ahora, el destino vuelve a cruzar sus caminos y todo indica que, salvo un giro inesperado, será el guatemalteco quien tome las riendas del club.

Con los “detalles finales” por resolverse, Cartaginés se prepara para oficializar un fichaje que sacude el mercado nacional y marca el inicio de una nueva etapa, con la mira puesta en volver a pelear por títulos y recuperar el protagonismo perdido.