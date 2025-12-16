Alex López sorprende a todo Alajuelense y ficharía por impensado club de Costa Rica para 2026: “Termina contrato”

Alexander Agustín López está participando de la Triangular del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con el Olancho FC.

El volante de 33 años disputa sus últimos partidos con Potros ya que su contrato vence y no se ha hablado de renovación en el equipo hondureño.

A raíz de esto, López piensa en su futuro inmediato para 2026 y hay un equipo de Costa Rica que está interesado en su fútbol.

Alex tiene mucha experiencia en el fútbol de Costa Rica por su paso en Alajuelense y ahora puede volver, pero con el club menos pensado.

¿Qué equipo de Costa Rica quiere al hondureño Alex López?

El periodista hondureño Álvaro de la Rocha ha confirmado que Sporting FC está negociando con el volante de 33 años.

“Sporting FC está interesado en el mediocampista, Alexander Agustín López y ya tuvo acercamientos con su entorno para abordar una posible incorporación de cara a 2026.

El “10” termina contrato en Olancho FC tras finalizar el Apertura 2025 en Honduras.

López registra 9 participaciones de gol en 15 partidos”.

Alex llegaría a tomar el puesto que dejó José Alejandro Reyes, que es baja oficial en el club josefino y que deja el puesto de armador libre.

En Alajuelense disputó 274 partiso y ganó dos títulos, el Apertura 2020 en Costa Rica y la Liga Concacaf del mismo año.

