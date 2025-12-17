Qué pasa si Aurora gana, empata o pierde ante Antigua por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Aurora se aferra a la ilusión de pelear por su novena estrella en su regreso a la Liga Nacional. Sin embargo, llega a la revancha con la soga al cuello: el 1-0 en contra en el Guillermo Slowing dejó la serie cuesta arriba frente a Antigua GFC, que además tiene la ventaja de haber terminado por encima en la fase de clasificación.

Como en las semifinales del Torneo Apertura 2025 no hay gol de visitante, si el global queda empatado pasa el mejor ubicado en la tabla, algo que tampoco favorece a los pupilos de Saúl Phillips. Con ese reglamento sobre la mesa, así quedan los escenarios para ellos.

Qué pasa si Aurora gana contra Antigua

Todo depende de por cuántos goles se imponga Aurora. Si gana por un gol de diferencia, el global quedaría empatado y en ese caso pasaría Antigua por haber sido tercero en la tabla. Pero en caso de ganar por dos o más goles de diferencia, Aurora avanzaría a la final por superioridad en el marcador acumulado.

Qué pasa si Aurora empata contra Antigua

Un empate de cualquier tipo deja la serie así:

Antigua mantiene la ventaja en el global (porque llega 0-1 desde la ida).

Aurora no logra igualar la serie en el marcador acumulado y queda eliminado.

Qué pasa si Aurora pierde contra Antigua

En el caso de que Aurora pierda la semifinal de vuelta, el desenlace es claro: el global se amplía a favor de Antigua y dejaría fuera a los aurinegros de su decimoprimera final de Liga Nacional.

En resumen:

Aurora solo clasifica a la final del Apertura 2025 ganando por dos o más goles.

Cualquier derrota o empate, e incluso una victoria por un gol, lo deja fuera de la final.

