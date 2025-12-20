Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar tras el golazo de Kenay Myrie para Saprissa

Corría el minuto 45’+8 del primer tiempo de la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, y todo parecía indicar que los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez se irían al descanso con la ventaja gracias al cabezazo de Ronaldo Cisneros que rompió la paridad a los 26 minutos.

Sin embargo, Kenay Myrie tenía otros planes: el juvenil morado de 19 años, de espaldas al arco, controló con el pecho una pelota que había quedado viva en el área manuda y, sin pensarlo dos veces, ensayó una chilena impecable que se coló contra el poste izquierdo de Bayron Mora, imposible de atajar.

El cruce ante las cámaras entre Escobar y Villalobos

El Morera Soto quedó enmudecido, mientras los saprissistas corrían a abrazar al inesperado héroe del cierre del primer tiempo. Todos ellos menos uno: Fidel Escobar.

El panameño, autor de uno de los goles del 2-2 en la ida, quedó enganchado en una discusión con el zaguero rojinegro Guillermo Villalobos. Las cámaras de la transmisión de FUTV captaron el momento exacto en el que ambos futbolistas se pusieron cara a cara, se increparon mutuamente y levantaron los dedos índice señalándose uno al otro.

Villalobos y Escobar se sacaron chispas (FUTV).

Aunque el intercambio fue breve, la tensión fue evidente. Incluso cuando Escobar se alejó trotando para la reanudación del juego, “Memo” continuó gritándole algo mientras lo señalaba a la distancia.

Afortunadamente, el cruce no escaló y no pasó de ser un chispazo propio de una final de alto voltaje. En un escenario tan cargado de presión y emociones como una definición nacional, este tipo de roces suelen aparecer como parte del juego.