“Han llegado ofertas”: Brayan Gil confirma la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

Brayan Gil está viviendo un presente increíble hace varios meses. Con el Baltika Kaliningrad de la Liga Premier de Rusia, el delantero de La Selecta no para de convertir goles y está peleando por el título de goleo en esta temporada.

En lo que va de la campaña 2025-2026, la figura de la Selección de El Salvador anotó 10 goles en 18 partidos. Se ubica en el segundo lugar de los máximos goleadore y está a tan solo uno del líder Aleksey Batrakov, figura del Lokomotiv Moscú.

Gil también fue el goleador de su equipo cuando ascendió este mismo año a la máxima categoría del fútbol ruso. Por eso, algunos equipos se han fijado en su fichaje y hasta han elevado una oferta para hacerse de sus servicios, según la confesión del propio jugador.

Brayan Gil confirma que llegaron ofertas, pero se mantiene firme en su actual equipo

En una entrevista con El Gráfico, el futbolista nacido en Colombia confirmó de manera contundente: “Sí han llegado ofertas“. Sin embargo, no dio detalles de estas, ya que se mostró comprometido con el Baltika, equipo con el que tiene contrato hasta 2029.

“Yo todavía tengo 3 años y medio de contrato con el equipo (hasta el 2029), firmé por 4 años y medio, entonces todavía tengo 3 años y medio de contrato con ellos“, contó Gil sobre su futuro en Rusia.

Además, se refirió a la posibilidad de que La Selecta juegue un amistoso con la Selección Argentina y la ilusión que significaría conocer a Messi para él: “He visto un par de noticias que puede ser un partido contra Argentina, que bueno sería, claro que es una oportunidad muy grande. Para muchos que no conocemos a la ‘Pulga’, o muchos jugadores de la selección argentina que admiramos y vemos por televisión, esperemos que se pueda la oportunidad“.

