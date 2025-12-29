Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Han llegado ofertas”: Brayan Gil confirma la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

Gil fue una de las grandes figuras de la Liga de Rusia en el primer semestre de la temporada actual.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El delantero lo reconoció.
© @LaSelecta_SLVEl delantero lo reconoció.

Brayan Gil está viviendo un presente increíble hace varios meses. Con el Baltika Kaliningrad de la Liga Premier de Rusia, el delantero de La Selecta no para de convertir goles y está peleando por el título de goleo en esta temporada.

En lo que va de la campaña 2025-2026, la figura de la Selección de El Salvador anotó 10 goles en 18 partidos. Se ubica en el segundo lugar de los máximos goleadore y está a tan solo uno del líder Aleksey Batrakov, figura del Lokomotiv Moscú.

Gil también fue el goleador de su equipo cuando ascendió este mismo año a la máxima categoría del fútbol ruso. Por eso, algunos equipos se han fijado en su fichaje y hasta han elevado una oferta para hacerse de sus servicios, según la confesión del propio jugador.

Más de 3 millones de dólares: Brayan Gil recibe la noticia que confirma su salto en Europa y lo celebra El Salvador

ver también

Más de 3 millones de dólares: Brayan Gil recibe la noticia que confirma su salto en Europa y lo celebra El Salvador

Brayan Gil confirma que llegaron ofertas, pero se mantiene firme en su actual equipo

En una entrevista con El Gráfico, el futbolista nacido en Colombia confirmó de manera contundente: “Sí han llegado ofertas“. Sin embargo, no dio detalles de estas, ya que se mostró comprometido con el Baltika, equipo con el que tiene contrato hasta 2029.

Yo todavía tengo 3 años y medio de contrato con el equipo (hasta el 2029), firmé por 4 años y medio, entonces todavía tengo 3 años y medio de contrato con ellos“, contó Gil sobre su futuro en Rusia.

Además, se refirió a la posibilidad de que La Selecta juegue un amistoso con la Selección Argentina y la ilusión que significaría conocer a Messi para él: “He visto un par de noticias que puede ser un partido contra Argentina, que bueno sería, claro que es una oportunidad muy grande. Para muchos que no conocemos a la ‘Pulga’, o muchos jugadores de la selección argentina que admiramos y vemos por televisión, esperemos que se pueda la oportunidad“.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nuevo legionario para La Selecta en Estados Unidos
El Salvador

Nuevo legionario para La Selecta en Estados Unidos

Problemas con FIFA: En El Salvador crece la preocupación tras fuerte castigo
El Salvador

Problemas con FIFA: En El Salvador crece la preocupación tras fuerte castigo

El futuro de Leo Menjívar podría dar un giro inesperado tras no ser campeón en el Apertura 2025 de El Salvador
El Salvador

El futuro de Leo Menjívar podría dar un giro inesperado tras no ser campeón en el Apertura 2025 de El Salvador

Los cuatro jugadores con los que Alajuelense deberá hablar
Liga Deportiva Alajuelense

Los cuatro jugadores con los que Alajuelense deberá hablar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo