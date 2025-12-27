Es tendencia:
Se formó en Saprissa, fue Seleccionado de Costa Rica y tras varios años en el extranjero está cerca de regresar al país

El exjugador de los morados tendrá que buscar otro equipo y parece que será en el país tico.

Se vendría un fichaje inesperado
Deportivo Marquense atraviesa días de incertidumbre y preocupación institucional, luego de una serie de movimientos inesperados que han sacudido la planificación de cara al Torneo Clausura 2026. A la reciente renuncia del técnico Diego Martín Vásquez, quien dejó el proyecto inconcluso, ahora se suma la salida de uno de los hombres de mayor experiencia del plantel.

Diego Vásquez deja tirado su proyecto en Guatemala para fichar por un histórico de Centroamérica

Se trata del portero costarricense Minor Álvarez, quien presentó formalmente su renuncia y no continuará defendiendo el arco de los leones, a pesar de que su nombre figuraba dentro de los planes deportivos para el próximo campeonato. Esta baja obliga a la dirigencia occidental a replantear de inmediato su estructura deportiva.

Álvarez había llegado como refuerzo para el Apertura 2025, torneo en el que tuvo participación constante, disputando 14 partidos y acumulando 1,260 minutos bajo los tres palos, convirtiéndose en una pieza de confianza dentro del esquema marquense durante gran parte del certamen.

¿De regreso a Costa Rica?

La decisión del guardameta responde a una oportunidad para regresar a Costa Rica, motivo que lo llevó a dar un paso al costado. Aunque por ahora no se ha revelado el club interesado, tampoco se descarta que el experimentado arquero pueda seguir su carrera en Guatemala, país donde ha construido una larga trayectoria.

Cabe destacar que Minor Álvarez no ocupa plaza de extranjero, al estar nacionalizado guatemalteco, y con su salida concluye otro capítulo en el fútbol nacional, donde además de Marquense militó en Cobán Imperial, Petapa, Antigua GFC, Malacateco y Xelajú MC.

No le han cumplido: Diego Vásquez manifiesta su molestia con Deportivo Marquense de Guatemala

Ante este panorama, el Deportivo Marquense enfrenta un doble desafío: encontrar un nuevo director técnico que encabece el proyecto y reforzar la portería, una decisión que más adelante definirá si se opta por un arquero nacional o extranjero, en un momento clave para recomponer el rumbo del club.

