“Se fue llorando”: revelan la verdad del cambio de último momento que dejó a Washington Ortega fuera del banco de Alajuelense

Pese a que Alajuelense lo había anunciado como titular, Washington Ortega no fue ni al banco contra Saprissa.

Washington Ortega quedó afuera de los convocados.
A menos de una hora del inicio del partido de vuelta de la gran final entre Alajuelense y Saprissa, todo parecía indicar que Washington Ortega sería el guardián del arco manudo. El uruguayo aparecía como titular en las planillas preliminares y su regreso generaba tranquilidad en el entorno rojinegro, especialmente tras haber superado una lesión que lo mantuvo fuera en las últimas semanas.

Sin embargo, la sorpresa fue total cuando la Liga saltó al campo del estadio Alejandro Morera Soto y el arquero bajo los tres palos fue Bayron Mora. El cambio, completamente inesperado, encendió las alarmas y desató múltiples versiones en medio de una final cargada de tensión.

¿Por qué Washington Ortega no fue ni al banco contra Saprissa?

Con el paso de los minutos se conoció la verdad. Según revelaron en Teletica, Washington Ortega se resintió durante el calentamiento previo al compromiso. El dolor volvió a aparecer y la molestia fue suficiente para que el cuerpo técnico tomara la decisión de último momento de sacarlo no solo del once titular, sino también del banco de suplentes.

La escena fue fuerte y reflejó la frustración del arquero. Ortega se retiró directamente al vestuario y “se fue llorando”, según revelaron en la transmisión, al entender que no estaba en condiciones físicas para disputar un partido de esta magnitud. La prioridad pasó a ser su salud, aunque el golpe anímico fue evidente.

Bayron Mora fue titular por la lesión de Ortega.

Ante esta situación, Óscar “Machillo” Ramírez debió mover fichas de urgencia. Bayron Mora asumió la responsabilidad como titular en una final histórica, mientras que el joven Johnny Álvarez quedó designado como arquero suplente para el compromiso decisivo.

Alajuelense 1-0 Saprissa: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Promérica

Así, Alajuelense afrontó el partido más importante del torneo con un cambio inesperado y un duro revés en la previa, en una noche en la que los detalles, incluso los de último minuto, terminaron marcando la historia del clásico nacional.

