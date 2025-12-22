Alajuelense no lo puede creer: el once ideal del Apertura 2025 que dan en Europa y deja a Saprissa bien parado

A pesar de que Liga Deportiva Alajuelense conquistó la ansiada estrella 31, el once ideal del Torneo Apertura 2025 elaborado en Europa dejó bien posicionado al Deportivo Saprissa.

Los morados lograron una mayor presencia de futbolistas en la selección del campeonato. Este reconocimiento individual refleja el rendimiento destacado de varios jugadores morados a lo largo del torneo, incluso en un semestre que terminó sin títulos para el conjunto tibaseño.

El once ideal del Apertura 2025

Según el XI ideal del Torneo Apertura 2025 elaborado por Sofascore, el Deportivo Saprissa fue el equipo con mayor representación en la selección del campeonato, al aportar tres futbolistas y superar a Liga Deportiva Alajuelense, que contó con dos.

El conjunto morado dijo presente con Mariano Torres, Kendall Waston y Fidel Escobar, reflejando el peso individual de sus figuras a lo largo del torneo.

Por su parte, los rojinegros fueron representados por Joel Campbell y Celso Borges, en un once que destacó el rendimiento sostenido de varios protagonistas del campeonato, más allá del desenlace final por el título.

El once ideal del Apertura 2025 según Sofascore

Al final el once idea del Apertura 2025 según Sofascore quedó de la siguiente manera: Rodiney Leal (Guadalupe FC); Fidel Escobar (Saprissa); Kendall Waston (Saprissa); Everardo Rubio (Cartaginés); Manuel Morán (Municipal); Elías Aguilar (Herediano); Mariano Torres (Saprissa); Celso Borges (Alajuelense); Ronaldo Araya (Herediano); Joel Campbell (Alajuelense) y Fernando Lesme (Municipal Liberia).