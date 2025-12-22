Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense no lo puede creer: el once ideal del Apertura 2025 que dan en Europa y deja a Saprissa bien parado

Una imagen inesperada para Alajuelense en el once ideal del Apertura 2025 que le saca una sonrisa al Saprissa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense no lo puede creer: el once ideal del Apertura 2025 deja a Saprissa bien parado
© Saprissa - AlajuelenseAlajuelense no lo puede creer: el once ideal del Apertura 2025 deja a Saprissa bien parado

A pesar de que Liga Deportiva Alajuelense conquistó la ansiada estrella 31, el once ideal del Torneo Apertura 2025 elaborado en Europa dejó bien posicionado al Deportivo Saprissa.

Los morados lograron una mayor presencia de futbolistas en la selección del campeonato. Este reconocimiento individual refleja el rendimiento destacado de varios jugadores morados a lo largo del torneo, incluso en un semestre que terminó sin títulos para el conjunto tibaseño.

Entre Vladimir Quesada, los futbolistas y la directiva: afición de Saprissa elige al culpable del fracaso en este semestre

ver también

Entre Vladimir Quesada, los futbolistas y la directiva: afición de Saprissa elige al culpable del fracaso en este semestre

El once ideal del Apertura 2025

Según el XI ideal del Torneo Apertura 2025 elaborado por Sofascore, el Deportivo Saprissa fue el equipo con mayor representación en la selección del campeonato, al aportar tres futbolistas y superar a Liga Deportiva Alajuelense, que contó con dos.

El conjunto morado dijo presente con Mariano Torres, Kendall Waston y Fidel Escobar, reflejando el peso individual de sus figuras a lo largo del torneo.

Por su parte, los rojinegros fueron representados por Joel Campbell y Celso Borges, en un once que destacó el rendimiento sostenido de varios protagonistas del campeonato, más allá del desenlace final por el título.

Imagen
El once ideal del Apertura 2025 según Sofascore
Publicidad

Al final el once idea del Apertura 2025 según Sofascore quedó de la siguiente manera: Rodiney Leal (Guadalupe FC); Fidel Escobar (Saprissa); Kendall Waston (Saprissa); Everardo Rubio (Cartaginés); Manuel Morán (Municipal); Elías Aguilar (Herediano); Mariano Torres (Saprissa); Celso Borges (Alajuelense); Ronaldo Araya (Herediano); Joel Campbell (Alajuelense) y Fernando Lesme (Municipal Liberia).

Vladimir Quesada seguiría en Saprissa, pero no como todos piensan: filtran el inesperado cargo que ocuparía en 2026

ver también

Vladimir Quesada seguiría en Saprissa, pero no como todos piensan: filtran el inesperado cargo que ocuparía en 2026

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Baja confirmada: Antigua pierde a una figura clave para la revancha ante Municipal
Guatemala

Baja confirmada: Antigua pierde a una figura clave para la revancha ante Municipal

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Municipal y Antigua?
Guatemala

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Municipal y Antigua?

Erick Lonnis indigna a Saprissa con su mensaje tras la final: "Vamos a seguir..."
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis indigna a Saprissa con su mensaje tras la final: "Vamos a seguir..."

Giro en las negociaciones entre Jafet Soto y Fernando Lesme
Costa Rica

Giro en las negociaciones entre Jafet Soto y Fernando Lesme

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo