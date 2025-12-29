¿Quién es y cómo juega Bancy Hernández, el fichaje sorpresa de Erick Lonnis en Saprissa?

Este lunes 29 de diciembre, el Deportivo Saprissa oficializó la incorporación del delantero panameño Tomás Rodríguez, una noticia que desde hace días era un secreto a voces entre los aficionados morados.

Sin embargo, junto a ese movimiento ya esperado, el club sorprendió a todos al confirmar también la llegada del nicaragüense Bancy Hernández, una contratación que nadie en Tibás veía venir de cara al Torneo Clausura 2026. La pregunta, entonces, es ineludible: ¿quién es y cómo juega el flamante refuerzo elegido por Erick Lonnis?

¿Quién es Bancy Hernández?

Bancy Cristhoffer Hernández Soza nació el 27 de junio de 2000 en Río Blanco, municipio del departamento de Matagalpa, Nicaragua. En sus inicios como futbolista, los medios locales lo apodaban “el rayo de Río Blanco” por su velocidad y capacidad de desequilibrar sobre las bandas.

Debutó en la Liga Primera de su país con Walter Ferreti en 2021; luego pasó por CD Ocotal y finalmente recaló en Real Estelí en 2023, club con el que obtuvo visibilidad regional gracias a sus actuaciones en la Copa Centroamericana.

Si el nombre del extremo de 25 años ya les resultaba familiar a los saprissistas, es porque fue autor de un golazo desde fuera del área que le dio al Tren del Norte un triunfo histórico ante Saprissa en la edición 2023 del certamen que organiza Concacaf.

Además, volvió a destacar en la edición 2024 de la Centroamericana, siendo una de las figuras en el empate 1-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense. Con Real Estelí disputó un total de 108 partidos oficiales, marcó 34 goles y repartió siete asistencias.

Bancy también es un nombre habitual en la Selección Nacional de Nicaragua. Debutó el 29 de enero de 2022 y, desde entonces, ha acumulado 24 presentaciones entre Eliminatorias Mundialistas, Nations League y amistosos. Con la Azul y Blanco registra cuatro anotaciones y tres asistencias.

Así juega el flamante refuerzo morado

El nuevo refuerzo de Vladimir Quesada es un futbolista que destaca por su polifuncionalidad ofensiva. Su posición natural es la de extremo, aunque también ha sido utilizado como mediapunta o interior adelantado, moviéndose entre líneas y asociándose con los volantes creativos.

No es un jugador corpulento, pero su baja estatura y liviandad física (alrededor de 1,72–1,73 m y 53 kg) le permiten arranques explosivos y cambios de dirección muy rápidos. Medios de Nicaragua lo definen como un futbolista “eléctrico”, capaz de acelerar con balón dominado y romper líneas en conducción.

Bancy Hernández es un extremo ágil y explosivo (Instagram).

Tiene, además, un recurso que lo vuelve especialmente peligroso: el remate de media distancia. El gol a Saprissa en la Copa Centroamericana es un ejemplo claro, pero no el único; Bancy suele animarse a probar desde fuera del área y lo hace con buen criterio.