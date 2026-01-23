Es tendencia:
Pumas lo asegura: el mensaje sobre Keylor Navas que causa revuelo en México mientras se habla de su futuro

Mientras Keylor Navas estaría en el radar de Rayados de Monterrey y un equipo de España, Pumas lanza un mensaje que ilusiona a los fanáticos auriazules con su futuro.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Keylor Navas se queda en Pumas?
© Getty.¿Keylor Navas se queda en Pumas?

En los últimos días, los aficionados de Pumas de la UNAM encendieron las alarmas ante la posibilidad de perder a su capitán y máxima figura, el guardameta Keylor Navas.

El asombroso nivel del legionario tico en el inicio de la Liga MX habría despertado el interés de Rayados de Monterrey y de un club del fútbol español, justo cuando su contrato en Ciudad Universitaria entra en la recta final.

Pumas y Keylor tienen una charla pendiente

Keylor vence vínculo al finalizar la temporada y el tema de su continuidad todavía no fue abordado formalmente. Así lo reconoció Antonio Sancho, vicepresidente del club universitario: “Ya hablaremos con Keylor y, si sigue en este nivel, ojalá lo podamos tener mucho tiempo más, pero hay que sentarnos a platicar”, expresó en una entrevista con el diario Diario Esto.

Este escenario no dejó tranquilos a los aficionados auriazules, que son conscientes del mazazo deportivo que significaría perder al ex Real Madrid. Hoy por hoy, sus atajadas son el principal sostén del equipo.

“El arco de Pumas tiene dueño”

En ese contexto, desde el club universitario publicaron un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una señal positiva respecto al futuro del costarricense. Acompañado de un compilado de sus mejores intervenciones, los felinos aseguraron: “El arco de Pumas tiene dueño. Su nombre es Keylor Navas”.

En los comentarios, los hinchas se permitieron soñar: “Me suena a renovación”, “De aquí hasta que te retires, Keylor”, “¡Guiño para que renueve!”, “Ojalá que ya estén haciendo la renovación”, fueron algunas de las reacciones más destacadas en Instagram.

Las próximas semanas serán decisivas para definir si el futuro de Keylor en la segunda mitad de 2026 seguirá ligado a Ciudad Universitaria. Lo que ya parece claro es que la directiva de Pumas hará todo lo posible por asegurarlo y evitar que su gran figura cambie de camiseta.

