En México lo confirman: Keylor Navas toma la decisión que transforma su futuro y sorprende a todo Pumas

A punto de llegar a la décima jornada del Torneo Clausura 2026 en la Liga MX, los Pumas UNAM se mantienen en puestos de clasificación a la siguiente ronda y comienzan a ilusionarse con pelear hasta el final de la temporada

En Ciudad Universitaria nadie puede negar que una gran parte del presente del conjunto felino se debe a la figura de Keylor Navas, quien con sus actuaciones ha sido una garantía para el entrenador Efraín Juárez desde que comenzó el semestre.

Los aficionados auriazules, conscientes de la importancia del costarricense bajo el marco, reclaman a la directiva que se asegure la renovación de su contrato, que expira a mitad de año, en solo tres meses.

Un gesto que cambia el futuro de Keylor Navas

En los últimos días, trascendió que finalmente se habrían iniciado las charlas contractuales con Keylor Navas. Ahora, en México se confirma otra excelente noticia que tomó por sorpresa a los fanáticos y demuestra el fuerte deseo del tico de continuar en el club.

Según informó TUDN, Keylor haría todo lo posible para facilitar el proceso de renovación, y se habría mostrado dispuesto incluso a moderar sus pretensiones salariales (naturalmente elevadas por su nivel y trayectoria) para hacerlas más asequibles para las arcas del club azteca.

Keylor Navas se siente en casa en el Olímpico Universitario (Getty).

“El portero Keylor Navas no tiene altas aspiraciones económicas, como si se tratara de ‘figura del Real Madrid’, por lo que las negociaciones podrían facilitarse“, afirmaron desde la fuente citada.

El deseo de continuar en Pumas

Para nadie es un secreto que Keylor busca mantenerse en Pumas. Él mismo ha afirmado en entrevistas recientes que se siente cómodo en el club, y ahora este gesto de buena voluntad lo confirma.

El portero ha expresado abiertamente que su familia se ha adaptado bien a la vida en la Ciudad de México, lo que hace aún más probable su renovación. Todo parece indicar que Keylor está decidido a continuar con los Pumas, donde se ha sentido bien recibido y valorado.

