Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Legionarios

En México lo confirman: Keylor Navas toma la decisión que transforma su futuro y sorprende a todo Pumas

Mientras negocia su renovación con Pumas, Keylor Navas toma una decisión que sorprende y podría definir su futuro en el club universitario.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Se define el futuro de Keylor Navas.
© Getty ImagesSe define el futuro de Keylor Navas.

A punto de llegar a la décima jornada del Torneo Clausura 2026 en la Liga MX, los Pumas UNAM se mantienen en puestos de clasificación a la siguiente ronda y comienzan a ilusionarse con pelear hasta el final de la temporada

En Ciudad Universitaria nadie puede negar que una gran parte del presente del conjunto felino se debe a la figura de Keylor Navas, quien con sus actuaciones ha sido una garantía para el entrenador Efraín Juárez desde que comenzó el semestre.

Keylor Navas volvió a perder y el DT de Pumas no se guardó nada sobre la continuidad del portero: “No son decisiones mías”

ver también

Keylor Navas volvió a perder y el DT de Pumas no se guardó nada sobre la continuidad del portero: “No son decisiones mías”

Los aficionados auriazules, conscientes de la importancia del costarricense bajo el marco, reclaman a la directiva que se asegure la renovación de su contrato, que expira a mitad de año, en solo tres meses.

Un gesto que cambia el futuro de Keylor Navas

En los últimos días, trascendió que finalmente se habrían iniciado las charlas contractuales con Keylor Navas. Ahora, en México se confirma otra excelente noticia que tomó por sorpresa a los fanáticos y demuestra el fuerte deseo del tico de continuar en el club.

Según informó TUDN, Keylor haría todo lo posible para facilitar el proceso de renovación, y se habría mostrado dispuesto incluso a moderar sus pretensiones salariales (naturalmente elevadas por su nivel y trayectoria) para hacerlas más asequibles para las arcas del club azteca.

Keylor Navas puede dormir en paz.

Keylor Navas se siente en casa en el Olímpico Universitario (Getty).

Publicidad

El portero Keylor Navas no tiene altas aspiraciones económicas, como si se tratara de ‘figura del Real Madrid’, por lo que las negociaciones podrían facilitarse“, afirmaron desde la fuente citada.

El deseo de continuar en Pumas

Para nadie es un secreto que Keylor busca mantenerse en Pumas. Él mismo ha afirmado en entrevistas recientes que se siente cómodo en el club, y ahora este gesto de buena voluntad lo confirma.

Publicidad
Contradijo a Keylor Navas: la revelación de Gareth Bale sobre la época dorada del Real Madrid que nadie vio venir

ver también

Contradijo a Keylor Navas: la revelación de Gareth Bale sobre la época dorada del Real Madrid que nadie vio venir

El portero ha expresado abiertamente que su familia se ha adaptado bien a la vida en la Ciudad de México, lo que hace aún más probable su renovación. Todo parece indicar que Keylor está decidido a continuar con los Pumas, donde se ha sentido bien recibido y valorado.

En síntesis

Pumas en puestos de clasificación: A la décima jornada del Torneo Clausura 2026, Pumas sigue en puestos de clasificación y se ilusiona con pelear hasta el final de la temporada.

Publicidad

Keylor Navas reduce sus pretensiones salariales: Para facilitar su renovación con Pumas, Keylor Navas habría bajado sus pretensiones salariales, demostrando su deseo de seguir en el club.

Próximo partido de Pumas: Después de perder su invicto ante Toluca, Pumas se prepara para su próximo partido contra Necaxa el 6 de marzo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cristian Martínez se fue de Israel: por esta razón no jugaría en la LPF y su posible destino
Panama

Cristian Martínez se fue de Israel: por esta razón no jugaría en la LPF y su posible destino

Mientras Saprissa sueña con su regreso, Francisco Calvo da el salto que estaba buscando
Costa Rica

Mientras Saprissa sueña con su regreso, Francisco Calvo da el salto que estaba buscando

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica
Costa Rica

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica

No es solo Perú: se filtra el amistoso de talla mundial que Francis Hernández tiene listo para Honduras
Honduras

No es solo Perú: se filtra el amistoso de talla mundial que Francis Hernández tiene listo para Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo