Keylor Navas alarma a todos en Pumas con el mensaje de tres palabras que soltó sobre su futuro

En el día a día de los Pumas UNAM hay un tema que sobrevuela todas las conversaciones: la renovación de Keylor Navas. El contrato del legendario guardameta costarricense finaliza en junio, y su continuidad se ha convertido en la prioridad número uno para la afición, teniendo en cuenta que ha sido un pilar fundamental para que el equipo de Efraín Juárez se mantenga peleando en la parte alta del Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de un período de pasividad que sorprendió a muchos, en la cúpula del club finalmente decidieron dar el primer paso y se acercaron al ex Real Madrid para comunicarle su deseo de extender el vínculo. Así comenzaron formalmente las negociaciones, que ahora mantienen expectante a todo el entorno universitario.

Hasta el momento las conversaciones siguen abiertas y será el propio Keylor quien tenga la última palabra. Con parte del torneo todavía por disputarse, analizará la propuesta antes de tomar una decisión definitiva sobre el rumbo de su carrera una vez finalice la temporada.

“Nunca se sabe”

Este sábado, aprovechando la presencia del arquero en Costa Rica este sábado, el periodista Keish Gómez, de ESPN, le preguntó directamente por su futuro. La respuesta de Keylor puede resumirse en un mensaje de tres palabras que no deja tranquilos a los aficionados universitarios: “Nunca se sabe”.

Hilando su discurso con suma cautela, aseguró: “De momento estoy muy tranquilo, estoy feliz. Creo que todo depende de uno cuando lo hace con esas ganas y esa excelencia, eso da confianza y tranquilidad”.

“El futuro solo Dios lo sabe, si bien uno siempre tiene la intención de poder continuar, nunca se sabe. Solo Dios sabe donde nos puede tener para el próximo torneo. Yo quiero seguir jugando al fútbol; es mi pasión y lo que me gusta. Ya veremos qué es lo mejor para nosotros”, sentenció Keylor.

Keylor no cuelga los guantes

Lo que sí dejó claro Keylor es que, a sus 39 años, todavía no piensa en el retiro. Referente absoluto de Pumas y pieza clave en el gran momento del equipo, el ‘Halcón’ se mantiene enfocado en competir al máximo nivel.

La decisión definitiva sobre su futuro llegará más adelante, y cuando eso ocurra podría desatar tanto la celebración como la desazón entre los seguidores auriazules.

En síntesis

–Renovación en juego: El contrato de Keylor Navas con Pumas termina en junio y la directiva ya inició negociaciones para intentar extender su vínculo.

–Mensaje que inquieta: Al ser consultado por su futuro, el arquero respondió con una frase de seis palabras que dejó abierta la incógnita sobre su continuidad.

-Interés externo: En medio de los rumores sobre equipos de Liga MX y de Europa, la decisión final dependerá del propio guardameta al terminar la temporada.

