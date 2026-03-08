Keylor Navas lo admite: tres equipos aceleran por su fichaje mientras Pumas se desespera por retenerlo

En las últimas semanas, la directiva de Pumas UNAM dejó de lado las especulaciones y decidió acercarse a Keylor Navas con una primera propuesta para extender su contrato, el cual finaliza en junio.

Sin embargo, el movimiento podría haber llegado demasiado tarde: el propio Keylor dejó entrever que su buen momento ha despertado el interés de otros equipos que también siguen de cerca su situación contractual.

Durante la entrevista que concedió a Yashin Quesada y en el marco de su visita a Costa Rica, el guardameta de 39 años confirmó que su nombre se encuentra en la órbita de varios clubes.

Llamados desde Europa y Monterrey

“Tengo información de que tienes una opción en España, que has estado en la órbita de Monterrey, y que hay otro club en Europa”, le planteó el periodista al ex Real Madrid. “¿Tienes claro qué va a pasar? ¿Ya se acercó Pumas de manera oficial? Porque a estas alturas ya debería estar resuelto”.

“Eso es lo que usted cree, que debería estar resuelto, pero los que toman las decisiones muchas veces tienen otras formas de trabajar las cosas”, empezó repondiendo Keylor Navas.

Acto seguido, añadió un comentario que respalda la información sobre el interés de otros clubes: “Lo de los equipos creo que es, que no suene arrogante ni mucho menos, pero cuando un futbolista está haciendo las cosas bien es normal que otros equipos presten atención en el nivel al que está jugando y que lo quieran incorporar”.

“A hoy no he renovado, todavía no”

El legionario también confirmó que el club universitario ya dio el primer paso para intentar retenerlo, aunque dejó claro que el escenario está lejos de resolverse.

“Hubo un acercamiento ya de parte de Pumas y la situación se está manejando, pero eso no quita el acercamiento también de otros equipos. Si por mí hubiera sido desde diciembre habría renovado con Pumas para no llegar a este momento, pero la vida nos lleva a situaciones que tenemos que afrontar. A hoy no he renovado, todavía no”, explicó.

“Estoy contento en el equipo, pero el futuro solo Dios lo sabe. Puedo hablar por lo que yo pienso, pero de otras personas no, no sé lo que tienen en la cabeza”, concluyó Keylor. Así, su destino para la segunda mitad de 2026 sigue completamente abierto. Como él mismo dijo, solo Dios sabe lo que pasará.

En síntesis

–Contrato por vencer: Keylor Navas finaliza su vínculo con Pumas UNAM en junio y todavía no ha renovado.

–Interés múltiple: El arquero confirmó que existen acercamientos de al menos tres clubes, incluyendo uno de España, Monterrey y otro equipo europeo.

–Negociación abierta: Pumas ya se acercó para intentar retenerlo, pero el futuro del guardameta sigue sin definirse.