“Interés de un club español”: el futuro de Keylor Navas podría dar un giro inesperado lejos de Pumas con la noticia que impacta en México y Costa Rica

Las actuaciones de Keylor Navas en Pumas podrían moverlo una vez más hacia Europa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Keylor Navas podría regresar a España
En el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX durante sus primeras tres presentaciones, los Pumas han tenido a una figura clave: Keylor Navas. El guardameta tico ha sido el responsable de evitar la caída de su equipo en reiteradas oportunidades para que los Universitarios todavía no sepan lo que es la derrota.

Keylor Navas llegó como una figura a México y se ha comportado como tal. De hecho, dichas actuaciones con los Pumas a sus 39 años de edad, han despertado el interés para contratar sus servicios. Se ha hablado de otro equipo de la Liga MX, pero también ha rumores fuera de las fronteras mexicanas.

¿Van por Keylor Navas desde España?

Con este presente, Keylor Navas vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo, impulsado por sus recientes actuaciones y por una condición clave: cuenta con pasaporte comunitario.

Según la información de Yashin Quesada, un club español ha mostrado interés, lo que facilitaría su regreso al fútbol europeo sin ocupar plaza de extranjero, un factor determinante pensando en un nuevo desafío en el Viejo Continente, sitio donde Keylor Navas ya conoce el terreno.

Las más recientes actuaciones de Keylor Navas en la Liga MX no han pasado desapercibidas y han generado el interés de varios equipos, entre ellos el Monterrey y un club español“, compartió Yashin Quesada.

Navas cuenta con pasaporte comunitario por lo que un regreso al fútbol español no sería descabellado ya que no ocuparía plaza de extranjero“, finalizó el periodista Quesada.

Recordemos también que el contrato de Keylor Navas con los Pumas está por vencer, termina el 30/06/2026 y aunque los Universitarios ya mostraron interés en renovarle, un llamado desde Europa podría ser muy tentador para el guardameta de Costa Rica.

