Costa Rica

Se mete en las elecciones: Keylor Navas lanza un mensaje que sacude el debate sobre el próximo presidente de Costa Rica

A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Costa Rica, Keylor Navas sorprendió al pueblo tico con un gesto que avivó el debate político.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Keylor Navas le habla a los ticos.
Keylor Navas le habla a los ticos.

El domingo 1 de febrero de 2026, el pueblo de Costa Rica elegirá mediante sufragio a un Presidente, dos Vicepresidentes y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el período 2026–2030.

En la antesala de esos comicios, el panorama político muestra un liderazgo claro en las encuestas, pero también un amplio caudal de indecisos que mantiene abierto el resultado.

¿Quién lidera las encuestas?

Laura Fernández Delgado, politóloga oficialista del Partido Pueblo Soberano, encabeza la intención de voto para imponerse en primera ronda, de acuerdo con mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) de la Universidad de Costa Rica.

Laura Fernández Delgado, candidata oficialista (Mayela López).

En el segundo puesto figura el aspirante del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, con un apoyo que se mantiene estancado en torno al 8% en el último mes. Más atrás se ubica Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, que pasó del 4% al 5%.

Keylor Navas se mete en el debate

Con todo, una porción considerable del padrón aún no definió su voto. En ese contexto, Keylor Navas sorprendió al país con un mensaje que apuntó directo a las elecciones.

Publicidad

A través de su cuenta de Instagram, el guardameta de Pumas UNAM compartió una encuesta interactiva bajo el título: “Elecciones: ¿Ya saben por quién votar?”. El resultado fue elocuente: el “sí” se impuso con el 70% de los votos, mientras que los indecisos representaron el 30% restante.

La hsitoria que publicó el guardameta (Instagram).

Publicidad

¿Votará Keylor?

La posibilidad de que el arquero ejerza su derecho al voto luce compleja. Su domicilio electoral se encuentra en Madrid, ciudad donde construyó una carrera de leyenda con el Real Madrid, lo que implicaría un viaje relámpago desde México a Europa.

A ello se suma la agenda deportiva: Pumas tiene un compromiso de Liga MX el viernes 30 ante Santos Laguna y vuelve a competir el martes 3 de febrero frente a San Diego por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Publicidad

