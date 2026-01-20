Vicepresidente de Pumas rompe el silencio sobre el futuro de Keylor Navas y su revelación alarma a la afición: “La verdad es que…”

En las últimas horas, los aficionados de Pumas UNAM encendieron las alarmas ante la posibilidad de perder a Keylor Navas, hoy por hoy el principal sostén del equipo y la explicación más clara de por qué el conjunto universitario no ha sido derrotado en las primeras tres jornadas de la Liga MX.

Según reveló el periodista Yashín Quesada, las magníficas actuaciones del arquero de 39 años en el inicio del Clausura 2026 despertaron el interés de Monterrey y de un club del fútbol español, que lo tendrían en carpeta para la segunda mitad del año.

Keylor podría salir libre a mitad de año

La situación contractual del guardameta no ayuda a los intereses de Pumas: su vínculo expira a mitad de año y, aunque incluye una opción de renovación por un año más, si el jugador decide cambiar de aires podrá hacerlo como agente libre, sin que la directiva auriazul tenga margen para impedirlo.

Este escenario comenzó a inquietar seriamente a la afición felina, consciente de que perder a su capitán y figura podría significar un golpe difícil de asimilar en lo deportivo. Si no hay avances antes del vencimiento del contrato, Pumas corre el riesgo de quedarse sin su arquero estrella y sin recibir compensación económica alguna.

La respuesta desde Pumas

En ese contexto, Antonio Sancho, vicepresidente del club universitario, se refirió públicamente al futuro del legionario costarricense. El directivo fue claro en cuanto al deseo institucional, pero también dejó expuesta una realidad que no tranquiliza a los hinchas. “Hay que ver, ¿qué puedo decir de Keylor? Gran profesional, gran jugador, todo lo que ha hecho en los entrenamientos y en los partidos…”, comenzó explicando.

“Ya hablaremos con Keylor; si sigue en este nivel, ojalá pueda seguir mucho tiempo más. Pero bueno, hay que sentarnos a platicar, ahorita no he tenido tiempo ni de eso. Le quedan estos seis meses, ya nos sentaremos a platicar…”, concluyó Sancho, dando a entender que el tema de la renovación aún no se ha tocado.

Aunque el dirigente se mostró calmo, el reloj corre y la afición de Pumas sabe que, si no hay definiciones pronto, el futuro de su referente podría terminar por resolverse lejos de Ciudad Universitaria.