A Keylor Navas le preguntaron por Saprissa y reveló el llamado que lo acercó a Tibás: “Lo vi con buenos ojos”

Este domingo, el periodista Yashin Quesada aprovechó la fugaz estadía de Keylor Navas en Costa Rica para realizarle una entrevista en la que abordó varios de los interrogantes que rodean su futuro profesional. Entre ellos, si continuará atajando en Pumas, si podría firmar con otro club en la próxima temporada o si su ciclo en la Selección Nacional ya llegó a su final.

Pero el guardameta tico también fue consultado sobre el Deportivo Saprissa, el club que lo formó y que todavía sueña con verlo defender nuevamente la portería de La Cueva antes de que decida colgar los guantes.

En ese sentido, Keylor aclaró dos cuestiones importantes: si existía algún fundamento detrás del rumor que lo vinculaba con una posible compra de acciones del club morado y si todavía contempla la posibilidad de cerrar su carrera en el Monstruo.

“¿Te vas a retirar con Saprissa?”

Keylor respondió primero a la pregunta sobre un eventual retiro con la camiseta morada. “Creo que lo de si me voy a retirar con Saprissa todavía no es tiempo de responderlo, no me estoy retirando todavía”, comenzó explicando.

“Va a depender de muchas cosas, tampoco quiero venir a engañar a la afición de Saprissa para venir a retirarme y ya no me puedo mover. Vamos a ver el día que quiera parar mi carrera cómo estoy físicamente y voy a hacer lo que me haga feliz”, añadió el arquero, cuyo contrato con Pumas finaliza en junio de este mismo año y cuya renovación todavía no está confirmada.

El acercamiento que no prosperó

Luego, el ex Real Madrid se refirió al rumor sobre la posible inversión suya en el club tibaseño. “Lo de la inversión en Saprissa: sí hubo una persona que se me acercó, que iba a ser mi socio en esto, pero al final no se pudo dar”, confesó.

“Estuve hablando con una persona que estaba interesada para hacerlo, lo vi con buenos ojos porque es Saprissa, pero bueno, no se dio y si no se da no vamos a forzar las cosas. No fluyó y nada más”, concluyó Keylor Navas, dejando en claro que, al menos por ahora, aquel acercamiento desde Tibás quedó solamente en eso.

