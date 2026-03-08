Toda Costa Rica quedó asombrada por la confesión de Neymar sobre lo que piensa de Keylor Navas

Keylor Navas y Neymar Júnior compartieron mucho tiempo siendo compañeros en el París Saint-Germain. El brasileño se sumó al conjunto parisino en 2017, tras dejar el FC Barcelona en un traspaso multimillonario, mientras que el tico arribó en 2019 después de su paso por el Real Madrid.

También fueron rivales en uno de los clásicos más apasionantes del mundo, pero eso no impidió que luego tuvieran una gran amistad en el conjunto de la capital francesa. Estuvieron cerca de conquistar la primera Champions League con el PSG, algo que ya habían conseguido en sus anteriores clubes.

Este domingo, Keylor Navas publicó un nuevo capítulo del documental denominado 20KN1 en su canal de Youtube. En el cuarto episodio, apareció Neymar para hablar de lo que representa el portero tico para el actual futbolista del Santos.

El brasileño dejó pocas palabras, pero fueron grandes elogios para el portero de los Pumas. Sobre el momento en el que Keylor llegó a París reconoció: “Estábamos contentos porque acababa de llegar uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial“.

Y agregó: “Uno de los porteros con más Champions League y siendo compañero sería maravilloso para nosotros en ese momento“. Compartieron equipo durante cuatro años hasta que el brasileño decidió marcharse a Arabia para jugar en el Al-Hilal.

Los títulos que consiguieron Neymar y Keylor Navas juntos

Entre 2019 y 2023, Keylor Navas, quien disputaba la titularidad con Donnarumma, levantó nueve títulos junto a Neymar. Lograron ganar la Ligue 1 en tres ocasiones, la Copa de Francia en dos veces al igual que la Supercopa de Francia y en una oportunidad la Copa de la Liga. Ambos tuvieron la espina de no poder conquistar un trofeo internacional.

