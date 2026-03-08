Es tendencia:
Guatemala

Imparable: Darwin Lom causa alegría en Guatemala con otra actuación brillante en Bolivia

El delantero guatemalteco sumó otra anotación en el balompié boliviano.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

El delantero chapín anda imparable
El delantero chapín anda imparable

El club boliviano The Strongest volvió a la actividad en el Torneo de Verano de Bolivia y lo hizo con una victoria importante en el duelo de ida de los cuartos de final frente a Oriente Petrolero. En este compromiso destacó nuevamente el delantero guatemalteco Darwin Lom, quien sigue demostrando su gran momento goleador con el conjunto aurinegro.

Lo celebran en Guatemala: Darwin Lom tuvo una gran actuación con The Strongest

Lo celebran en Guatemala: Darwin Lom tuvo una gran actuación con The Strongest

El atacante chapín arrancó como titular y rápidamente dejó huella en el marcador. Corría el minuto 25 cuando Lom recibió un pase filtrado que lo dejó frente al arco y, con un potente derechazo cruzado, venció al guardameta rival para marcar el 0-1 momentáneo, adelantando al “Tigre” en territorio complicado.

Tras el tanto del guatemalteco, el encuentro se volvió intenso y de ida y vuelta. Los locales reaccionaron y lograron darle la vuelta al marcador con dos anotaciones, generando presión sobre el conjunto visitante. Sin embargo, el cuadro aurinegro no bajó los brazos y siguió buscando el resultado.

La insistencia de The Strongest dio frutos en la recta final del compromiso, cuando lograron recuperar el control del marcador. Con determinación y eficacia en ataque, el equipo volvió a imponerse en la pizarra para terminar llevándose una valiosa victoria por 2-3, resultado que lo deja con ventaja en la serie.

Para Darwin Lom, el momento no podría ser mejor. El delantero acumula cuatro goles en apenas dos partidos, una cifra que confirma su gran estado de forma. Hace apenas unos días, el atacante guatemalteco ya había dado de qué hablar tras marcar un triplete frente a Nacional Potosí.

“Queja legal”: Darwin Lom recibirá un fuerte respaldo luego de su polémica salida de Comunicaciones rumbo a The Strongest

“Queja legal”: Darwin Lom recibirá un fuerte respaldo luego de su polémica salida de Comunicaciones rumbo a The Strongest

Desde su llegada al club en enero, Lom ha logrado ganarse el cariño de la afición gracias a su entrega y, sobre todo, a sus anotaciones decisivas. Con actuaciones como la de este encuentro, el guatemalteco comienza a consolidarse como una de las figuras ofensivas del Tigre, aportando goles que mantienen a su equipo en la pelea por el título.

