Fue capitán de Costa Rica, jugó un Mundial con Keylor Navas y ahora quiere convertirse en diputado

La vida de Esteban Chaves Varela parecía destinada a convertirse en la de una figura del fútbol costarricense. Talentoso mediocampista y capitán juvenil de la Selección Costa Rica, su proyección como profesional se vio abruptamente condicionada por una lesión persistente en el tobillo que lo fue alejando del deporte que marcaba su día a día.

“Mi tobillo a la fecha me da lata, mis compañeros me decían tobillo de galleta soda; mi lesión fue en el tobillo, no en la rodilla”, recuerda entre risas el palmareño, que hoy vive una realidad totalmente alejada del fútbol.

ver también Lo quería Saprissa, dejó su club de Costa Rica y ahora entra en el radar de Alajuelense: “Contrato de 6 meses”

Actualmente, Chaves se presenta como candidato a diputado por la provincia de Alajuela con el partido Unidos Podemos, liderado por Natalia Díaz, de cara a los comicios nacionales que se celebrarán el próximo 1 de febrero.

Esteban Chaves, candidato a diputado por Alajuela (El Mundo).

Capitán juvenil y amistad con Keylor Navas

Antes del adiós forzado al fútbol, un jovencísimo Chaves era uno de los cuatro capitanes de La Sele Sub-17 que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Finlandia 2003. Entre esos capitanes estaba nada menos que Keylor Navas, con quien forjaría un vínculo duradero.

Chaves cuenta que conoció a Keylor a los 14 años en un torneo de Selecciones Regionales, cuando Pérez Zeledón y Alajuela se enfrentaron en el Estadio Nacional. “Ese juego lo ganamos nosotros con un gol que yo le anoté a Keylor; algo que me reclamó días después. Sin embargo, desde ese momento nos hicimos amigos”, rememora para El Mundo CR mientras no permite que su mirada se desvíe demasiado del escenario electoral.

Publicidad

Publicidad

Chaves y Keylor jugaron juntos en Saprissa y La Sele Sub-17 (El Mundo).

“No éramos los mejores jugadores individualmente, pero sí los más disciplinados y con más hambre de triunfo”, afirma Chaves al describir aquella camada juvenil. “En cada entrenamiento nos entregábamos al máximo con la intención de representar al país de la mejor forma y dejar el nombre de Costa Rica lo más alto posible”.

Publicidad

De esos años, también rescata la perseverancia de Keylor, quien supo exprimir cada oportunidad hasta llegar al primer equipo del Deportivo Saprissa, club con el que el propio Chaves también llegó a firmar contrato antes de retirarse.

Publicidad

Una lección para toda la vida

“Todos en esta vida debemos estar listos para esa oportunidad que nos pueda llegar, y que quizás sea la única”, sostiene el ex volante. Hoy, esa oportunidad lo mete de lleno en la política, un terreno traicionero en el que intenta trasladar los valores que aprendió en el fútbol.

Publicidad

ver también Se mete en las elecciones: Keylor Navas lanza un mensaje que sacude el debate sobre el próximo presidente de Costa Rica

“Ya en una época representé al país en el fútbol, ahora quiero representar a los costarricenses desde la Asamblea Legislativa. Evidentemente tengo una inclinación muy fuerte por apoyar el deporte en nuestro país, más allá del fútbol, a muchas otras disciplinas que hoy trabajan con las uñas”, culminó Esteban Chaves.