En Costa Rica hay expectativas por la llegada de Fernando “Bocha” Batista a la Selección Nacional. De hecho, la cuenta regresiva para el arranque del nuevo ciclo ya empezó: pese a la guerra en Medio Oriente, los amistosos contra Jordania e Irán del 27 y 31 de marzo, respectivamente, siguen en pie. Los albergará Turquía.

Sobre el entrenador argentino se asevera desde ciertos sectores que tiene escaso conocimiento del fútbol tico. Y por eso es que también genera curiosidad cómo armará su primera nómina al frente de la Tricolor. Para saciar un poco esa intriga, este lunes terminó saliendo a la luz de la forma menos esperada el nombre de uno de los jugadores elegidos.

Este es el primer convocado del Bocha Batista para La Sele

En medio de la algarabía por el triunfo 1-0 de Municipal Liberia sobre Guadalupe FC, el entrenador paraguayo José Saturno Cardozo reveló: “Hay una buena noticia y es que Shawn Johnson fue convocado a la Selección de Costa Rica. Eso nos pone muy contentos, que pueda dar ese paso importante”.

“Ha demostrado que tiene la posibilidad de competir, eso a uno como entrenador lo enorgullece siempre. También tenemos jugadores en la Sub-17 y la Sub-20, significa que algo se está haciendo bien”, manifestó Cardozo en la sala de prensa del estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Sobre cómo se dio el llamado por Johnson, añadió: “Hoy (lunes) nos lo informaron, eso nos pone contentos. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es defender a su país, eso es fantástico. No todos tienen esa posibilidad, hay que disfrutarlo“.

Indudablemente, a Batista le llenó el ojo el lateral derecho nacido hace 23 años en San José. Fue campeón con Herediano del Apertura 2024 y el Clausura 2025 antes de marcharse a préstamo a Liberia, que le abrió las puertas en septiembre. Allí, lleva veintitrés partidos disputados y una asistencia a lo largo de 1.760 minutos.

Shawn Johnson estará con Costa Rica en la próxima fecha FIFA. (Foto: Liberia)

En la pasada ventana de transferencias, Jafet Soto, presidente del club florense, intentó presionar para repescar a Johnson, que ahora es convocado por primera vez a La Sele mayor. Pero Hancer Zúñiga, gerente deportivo de los liberianos, afirmó que el deseo del jugador era quedarse y le quedaban seis meses más de cesión.

Datos clave

Primer convocado: el lateral derecho Shawn Johnson, de 23 años, es la gran sorpresa y el primer nombre confirmado para el nuevo ciclo de La Sele.

el lateral derecho Shawn Johnson, de 23 años, es la gran sorpresa y el primer nombre confirmado para el nuevo ciclo de La Sele. Revelación inesperada: la noticia la dio José Saturno Cardozo, DT del Municipal Liberia, tras el triunfo de su equipo este lunes.

la noticia la dio José Saturno Cardozo, DT del Municipal Liberia, tras el triunfo de su equipo este lunes. Gira en pie: pese a los conflictos en Medio Oriente, Costa Rica mantiene sus amistosos contra Jordania e Irán para finales de marzo en Turquía.

pese a los conflictos en Medio Oriente, Costa Rica mantiene sus amistosos contra Jordania e Irán para finales de marzo en Turquía. Momento del jugador: Johnson llega a su primer llamado tras ser bicampeón con Herediano y consolidarse como pieza clave en Liberia durante esta temporada.