“No puede estar en Saprissa”: Gustavo Herrera recibe el ataque brutal de un referente morado mientras juega el Mundial Sub-20

En el Deportivo Saprissa, el entrenador Vladimir Quesada no puede contar con Gustavo Herrera, delantero de 19 años que actualmente forma parte de la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile.

Esta baja no ha generado demasiados lamentos entre los aficionados morados, ya que en sus primeros 12 partidos como jugador del Monstruo, la joya canalera no ha cumplido con las expectativas. Herrera aún no registra goles ni asistencias en el equipo de Tibás, y su rendimiento ha sido señalado como muy por debajo de lo esperado.

ver también A Vladimir Quesada le preguntaron por Warren Madrigal y admitió el problema que complica su regreso con Saprissa: “No lo harán”

“Si no mete carácter, personalidad, goles, no puede estar en Saprissa”

En este contexto, Benjamín Mayorga, ex futbolista y uno de los más grandes referentes en la historia saprissista, no dudó en expresar su descontento con lo que ha mostrado Gustavo Herrera en su primer mes en el club.

Publicidad

Publicidad

En una entrevista para La Teja, El Indio fue tajante: “Saprissa no espera los jugadores, si Herrera no se espabila, podría ser que vuelva a jugar en el 2030, pero en otro equipo. Si Herrera no mete carácter, personalidad, goles, no puede estar en Saprissa. En Saprissa hay días donde usted no puede dormir, ya que sabe que cuando toque la bola le van a silbar“.

Gustavo Herrera no tuvo un buen inicio de ciclo en Tibás (Saprissa).

Publicidad

Mayorga, quien vivió en carne propia la presión que conlleva defender el escudo de la ‘S’, añadió: “Yo sé toda la historia de Saprissa. Herrera pensó que venir acá era solo ponerse los tacos y meter goles, y no es fácil. En Saprissa hay una presión extraordinaria“.

Publicidad

¿Cuándo vuelve Gustavo Herrera?

En cuanto al futuro inmediato de Gustavo Herrera, todo dependerá de su rendimiento en el Mundial Sub-20. Su regreso a Saprissa podría verse retrasado si la selección de Panamá clasifica a la siguiente fase del torneo.

Publicidad

El último partido de los canaleros en la fase de grupos será contra Corea del Sur el próximo viernes 3 de octubre, pero si Panamá sigue avanzando, la vuelta del juvenil a Saprissa podría demorarse más de lo esperado.

ver también “No se cumplieron”: Sabin Merino sacude a Saprissa con la confesión que había mantenido oculta desde su salida

Mientras tanto, Vladimir Quesada se concentra en preparar a su equipo para el partido que se avecina en la undécima jornada del Apertura 2025, donde el Deportivo Saprissa recibirá al Club Sport Cartaginés en La Cueva. El encuentro está programado para el domingo 28 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora tica).

Publicidad