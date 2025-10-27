Es tendencia:
Keyrol Figueroa responde con autoridad a Estados Unidos tras dejarlo fuera del Mundial y Honduras se sorprende

Figueroa ha mandado a callar a todos aquellos que lo ha criticado tanto en Estados Unidos y Honduras por quedar fuera del Mundial.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Keyrol Figueroa quedó fuera del Mundial Sub-20.
Keyrol, hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa ha sido objeto de críticas en el último tiempo por quedar fuera del Mundial Sub-20 con la selección de Estados Unidos.

El día que se confirmó la noticia, muchos pensaron que Keyrol podía ser seleccionado para disputar partidos con la selección de Honduras, pero esto no ha sido así.

Keyrol Figueroavolvió a ponerse la camisa de la selección de las barras y las estrellas pese a quedar fuera de la Copa del Mundo, ahora ha dado una respuesta del por qué no debieron dejarlo sin jugar y lo hizo en la cancha.

En Honduras lo siguen criticando por su decisión y también para ellos va la respuesta. Todo lo hizo con la camisa del Liverpool Sub-21.

¿Qué respuesta envió Keyrol Figueroa a Honduras y Estados Unidos?

En el último partido, Figueroa tuvo una gran actuación con su equipo y firmó un un triplete de goles en el triunfo ante el Everton.

Curiosamente, en una de las celebraciones, dejó una indirecta para sus críticos mandado a callar a todo aquel que habló antes de tiempo.

Keyrol se llevó su dedo a la boca para silenciarlos y así pues seguir con su carrera que es una de las más prometedoras que hay en Inglaterra.

Figueroa ha marcado 5 goles en 7 partidos en lo que va de temporada y se espera que pronto haga su debut con el primer equipo del Liverpool.

