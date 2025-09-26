“No se cumplieron”: Sabin Merino sacude a Saprissa con la confesión que había mantenido oculta desde su salida

El fichaje de Sabin Merino por Deportivo Saprissa ha quedado grabado en el recuerdo de los fanáticos del fútbol costarricense como uno de los más decepcionantes en los últimos años.

Con su llegada a Tibás, el delantero español de 33 años generó grandes expectativas debido a su experiencia en La Liga con el Athletic Bilbao. Sin embargo, su paso por el club morado terminó siendo efímero, jugando solo 11 partidos y anotando un gol, el cual curiosamente fue en su debut en el clásico contra Alajuelense.

Con la llegada de Erick Lonnis al Comité Técnico del Monstruo, el contrato del atacante fue rescindido, y poco tiempo después terminó firmando con el Barakaldo CF, en la tercera categoría del fútbol de su país.

Sabin Merino prefiere no mirar atrás

Merino, que ya debutó con su nuevo equipo, brindó una entrevista al medio español Deia, donde repasó su carrera y tocó el tema de su paso por Saprissa. En la conversación, le preguntaron sobre su balance de todas sus experiencias previas, incluidas sus estancias en equipos como Deportivo de la Coruña, Leganés, Zaragoza, Racing de Ferrol y, por supuesto, el Monstruo.

Merino marcó un único gol como morado (Saprissa).

La respuesta del hermano mayor de Mikel Merino dejó claro que no guarda remordimientos: “Algunas han sido positivas y otras no tanto, pero gracias a todas esas experiencias soy la persona que soy ahora y con eso me quedo. No quiero preguntarme qué hubiera pasado en otras circunstancias, porque las situaciones se dan como se dan y no se puede controlar el futuro.“

Un recado para Saprissa

A pesar de su respuesta diplomática, Merino no ocultó que su tiempo en Saprissa estuvo marcado por momentos complicados. “En este último medio año que he estado en Costa Rica he tenido momentos difíciles, más en lo personal que en lo futbolístico, porque en México tuve una de las mejores experiencias de mi vida y fui con unas expectativas parecidas que no se cumplieron“, explicó el delantero.

La expectativa que generó su llegada no se tradujo en los resultados esperados, y aunque el jugador no quiso entrar en detalles, dejó claro que su paso por Tibás estuvo muy lejos de lo que había anticipado.

Sabin Merino no la pasó bien en Tibás (Saprissa).

Sin embargo, Merino también fue claro en afirmar que en Saprissa no vivió la peor experiencia de su carrera. Ese “honor” lo tiene su paso por el Zaragoza, donde en 2022 sufrió una avalancha de críticas que no había experimentado ni en los momentos más difíciles con los aficionados morados.

“El entorno que rodea al club es difícil y viví situaciones que hasta entonces no había vivido y que son complicadas de llevar para un jugador. Fui allí con la intención de volver a sentirme bien y en ciertos partidos estuve bastante bien, pero cuando no haces goles se te cuestiona todo y no supe gestionar todo aquello“, confesó Merino, demostrando que los cuestionamientos que recibió en Zaragoza fueron incluso más duros que los que enfrentó en Costa Rica.