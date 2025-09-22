Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa es el problema: Dely Valdés explica el cambio de Gustavo Herrera tras unirse a la Selección de Panamá

Pese a que en Saprissa creen que al futbolista no le da el nivel, desde Panamá aseguran que el verdadero problema sería su equipo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jorge Dely Valdés habló de Gustavo Herrera. (Foto: Instagram)
Jorge Dely Valdés habló de Gustavo Herrera. (Foto: Instagram)

En el Deportivo Saprissa, el nombre de Gustavo Herrera se ha convertido en sinónimo de críticas. El delantero panameño, fichado como la gran carta goleadora del club, no ha logrado responder a las expectativas: acumula ya 12 partidos sin anotar ni asistir, situación que ha generado impaciencia en la afición morada.

Sin embargo, lejos de Tibás, la historia parece ser distinta. Jorge Dely Valdés, entrenador de la selección sub-20 de Panamá, explicó que Herrera mostró una transformación evidente desde que se unió al combinado canalero.

¿Qué dijo Jorge Dely Valdés sobre Gustavo Herrera?

Desde que llegó cambió el semblante de forma abismal. Es uno de los jugadores que no ha estado con nosotros después del Pre-Mundial”, señaló el histórico exdelantero.

Publicidad

El técnico incluso destacó que Gustavo Herrera recuperó la confianza y respondió dentro del terreno de juego: La verdad que ha cambiado y ojalá, porque jugó contra Nueva Caledonia y marcó gol. No solamente aporta con los goles, sino que es un jugador importante en ataque”, agregó.

Tweet placeholder
Publicidad

Para Dely Valdés, la diferencia es clara: la versión de Herrera con la camiseta de Panamá no tiene nada que ver con la que se ha visto en Saprissa: “Lo que hemos visto de Gustavo en esta concentración es muy positivo”.

Todo Saprissa conmocionado por la salud de Albert Barahona: fue hospitalizado y esto dice el club

ver también

Todo Saprissa conmocionado por la salud de Albert Barahona: fue hospitalizado y esto dice el club

Las declaraciones del estratega panameño apuntan de manera indirecta hacia el club tibaseño. Mientras en Saprissa Herrera no logra despegar y es cuestionado por la afición, en la Selección de Panamá se le ve motivado, efectivo y con confianza.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana
Honduras

Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

Furia en Panamá: un video viral destapa la decisión que puede poner en riesgo la ilusión mundialista
Panama

Furia en Panamá: un video viral destapa la decisión que puede poner en riesgo la ilusión mundialista

Panamá confirma gran salto de una figura a Sudamérica antes del Mundial
Panama

Panamá confirma gran salto de una figura a Sudamérica antes del Mundial

Costa Rica recibe una gran noticia para el clásico ante Honduras
Costa Rica

Costa Rica recibe una gran noticia para el clásico ante Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo