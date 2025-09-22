Saprissa es el problema: Dely Valdés explica el cambio de Gustavo Herrera tras unirse a la Selección de Panamá

En el Deportivo Saprissa, el nombre de Gustavo Herrera se ha convertido en sinónimo de críticas. El delantero panameño, fichado como la gran carta goleadora del club, no ha logrado responder a las expectativas: acumula ya 12 partidos sin anotar ni asistir, situación que ha generado impaciencia en la afición morada.

Sin embargo, lejos de Tibás, la historia parece ser distinta. Jorge Dely Valdés, entrenador de la selección sub-20 de Panamá, explicó que Herrera mostró una transformación evidente desde que se unió al combinado canalero.

¿Qué dijo Jorge Dely Valdés sobre Gustavo Herrera?

“Desde que llegó cambió el semblante de forma abismal. Es uno de los jugadores que no ha estado con nosotros después del Pre-Mundial”, señaló el histórico exdelantero.

Publicidad

Publicidad

El técnico incluso destacó que Gustavo Herrera recuperó la confianza y respondió dentro del terreno de juego: “La verdad que ha cambiado y ojalá, porque jugó contra Nueva Caledonia y marcó gol. No solamente aporta con los goles, sino que es un jugador importante en ataque”, agregó.

Tweet placeholder

Publicidad

Para Dely Valdés, la diferencia es clara: la versión de Herrera con la camiseta de Panamá no tiene nada que ver con la que se ha visto en Saprissa: “Lo que hemos visto de Gustavo en esta concentración es muy positivo”.

Publicidad

ver también Todo Saprissa conmocionado por la salud de Albert Barahona: fue hospitalizado y esto dice el club

Las declaraciones del estratega panameño apuntan de manera indirecta hacia el club tibaseño. Mientras en Saprissa Herrera no logra despegar y es cuestionado por la afición, en la Selección de Panamá se le ve motivado, efectivo y con confianza.