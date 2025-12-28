Fue goleador y campeón con Municipal, pero no dudó en enviar un dardo tras la derrota en la final del Apertura 2025

Municipal volvió a caer en una final ante Antigua GFC, un desenlace que reavivó las críticas y el descontento entre la afición escarlata. La derrota no solo dejó secuelas deportivas, sino que también abrió la puerta a reacciones inesperadas, una de las más llamativas protagonizada por un viejo conocido del club: Ramiro Rocca.

El exdelantero rojo, quien dejó la institución hace más de un año, sorprendió a propios y extraños con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “Me decían loco”, escribió Rocca, acompañado de un emoji de despedida, una frase que rápidamente generó revuelo y fue interpretada como una indirecta directa tras la nueva caída de Municipal en una final.

Tweet placeholder

La publicación no tardó en provocar la reacción de numerosos aficionados, muchos de los cuales le dieron la razón y le pidieron que profundizara en sus palabras. El contexto no era menor, ya que meses atrás el atacante había realizado fuertes acusaciones sobre situaciones internas del club durante su participación en un podcast, declaraciones que en su momento encendieron la polémica.

Ante la avalancha de mensajes, Ramiro Rocca optó por la cautela. Agradeció públicamente las muestras de apoyo y reafirmó su respaldo a Municipal, aunque dejó claro que no entraría en más detalles ni reabriría viejas heridas, manteniendo silencio sobre los temas que alguna vez expuso.

Publicidad

Publicidad

Las acusaciones de Ramiro Rocca

Cabe recordar que el propio futbolista reconoció que su paso por el club “fue muy lindo”, pero que estuvo marcado por situaciones extrafutbolísticas que terminaron opacando su experiencia. “Hay cosas raras que se saben, gente extra fútbol que maneja al club”, afirmó en su momento, dejando frases que aún resuenan en el entorno rojo.

En lo estrictamente deportivo, Rocca dejó números que lo colocan como uno de los delanteros más efectivos de los últimos años en Municipal. En dos etapas con los escarlatas disputó 91 partidos, acumuló 6,481 minutos y anotó 51 goles, destacando especialmente su histórico Apertura 2020, torneo en el que fue máximo goleador con 21 dianas, un récord que aún permanece en la memoria de la afición.