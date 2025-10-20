Es tendencia:
Mientras Marruecos ganó 1 millón de dólares por salir campeón del Mundial Sub-20, esto decidió la FIFA respecto al premio de Panamá

Mientras el campeón del Mundial Sub-20 recibió 1 millón de dólares, esta es la resolución tomada por la FIFA con respecto a Panamá.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Panamá recibió un premio por participar del Mundial Sub-20?
¿Panamá recibió un premio por participar del Mundial Sub-20?

El domingo 20 de octubre, las selecciones de Argentina y Marruecos se enfrentaron en la final del Mundial Sub-20, que tuvo como sede a Chile. A pesar de llegar al partido definitorio como favorita, la ‘Albiceleste’ no logró hacerse con el trofeo, perdiendo 2-0 ante un brillante conjunto marroquí que, gracias al doblete de Yassir Zabiri, celebró su primer título en la historia de la competencia.

El partido coronó una destacada campaña de los del Magreb, que se encuentran consolidados desde hace tiempo como uno de los equipos más prometedores en el fútbol juvenil internacional.

Casi dos millones de dólares entre tres selecciones

De acuerdo con Infobae, Marruecos recibió un premio de un millón de dólares por su victoria en el Mundial Sub-20, un reconocimiento merecido para una nación que viene demostrando un crecimiento futbolístico sostenido.

Marruecos se llevó 1 millón de dólares

Marruecos se llevó 1 millón de dólares (X).

Por su parte, Argentina se llevó 500 mil dólares por el subcampeonato, mientras que Colombia, que venció a Francia 1-0 en la lucha por el tercer lugar, obtuvo 300 mil dólares como recompensa.

¿Y el premio de Panamá?

Pero, ¿qué sucedió con Panamá, que bajo la dirección de Jorge Dely Valdés quedó eliminada en fase de grupos? Lamentablemente para los fanáticos canaleros, la FIFA no repartió premios para las selecciones que quedaron fuera del podio en el Mundial Sub-20.

En su lugar, el ente rector del fútbol internacional otorgó algunas sumas simbólicas, muy lejos de los millones que recibieron los equipos que alcanzaron las instancias finales. Esto se explica porque la FIFA, en las categorías juveniles, pone mayor énfasis en el crecimiento deportivo y la formación de los jugadores que en las recompensas económicas.

El Mundial Sub-20 fue una gran vitrina para los jóvenes panameños

El Mundial Sub-20 fue una gran vitrina para los jóvenes panameños (X).

El verdadero objetivo de las selecciones que participan en la Copa del Mundo Sub-20 no es la recompensa económica, sino la visibilidad. Los equipos buscan que sus jóvenes talentos utilicen la competencia como una vitrina para mostrar sus potencial.

El desempeño de Panamá

En cuanto al desempeño de la selección juvenil de Panamá, los resultados no fueron favorables. Los canaleros debutaron con una derrota 3-2 ante Paraguay en un apasionante encuentro, luego empataron 1-1 ante Ucrania, y finalmente cayeron derrotados 2-1 frente a Corea del Sur. Así, terminaron últimos en el Grupo B con solo 1 punto cosechado y una diferencia de gol negativa de -2.

